Call of Duty: Paramount ad un passo dall’acquisto dei diritti

Negli ultimi anni gli adattamenti dei videogiochi sono migliorati notevolmente e, sebbene ci siano ancora alcuni casi di insuccesso, il genere sembra finalmente ottenere il giusto riconoscimento sia sul grande che sul piccolo schermo. Il film Minecraft non ha riscosso un grande successo di critica quando è uscito all’inizio di quest’anno, ma è destinato a diventare uno dei maggiori successi al botteghino del 2025. Il film Super Mario Bros. è stato ben accolto su entrambi i fronti; The Last of Us e Fallout, invece, hanno ricevuto ampi consensi in televisione. Secondo Puck, Call of Duty sarà il prossimo ad essere adattato in un film live-action.

Il sito riporta che la Paramount Pictures è in trattative per acquisire i diritti cinematografici della longeva serie di videogiochi e, sebbene sia ancora presto, si tratta di un segnale promettente. Non si sa ancora quale gioco verrà adattato né se si tratterà di una storia originale. I film di guerra non sono più popolari come un tempo, come dimostra il film Warfare della A24 uscito quest’anno (che ha incassato 33 milioni di dollari con un budget di 20 milioni).

La serie, sviluppata principalmente da Infinity Ward, Treyarch e Sledgehammer Games, è iniziata con Call of Duty nel 2003. Inizialmente uno sparatutto in prima persona per PC ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, era incentrato su campagne militari realistiche. Il suo successo ha portato a Call of Duty 2, seguito da Call of Duty 3. Call of Duty 4: Modern Warfare ha poi cambiato le regole del gioco, passando a ambientazioni moderne e introducendo personaggi iconici come il capitano Price e una campagna cinematografica per giocatore singolo. La sua modalità multiplayer ha rivoluzionato il gioco online, mentre World at War ha introdotto l’ormai iconica modalità zombie.

Non resta a questo punto che scoprire come evolverà la vicenda, con la Paramount che in caso di effettivo acquisto dei diritti vorrà sicuramente dar seguito a questo investimento con film per il cinema o serie TV da destinare alla piattaforma Paramount+.