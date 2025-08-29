After the Hunt: Dopo la caccia, il nuovo trailer del film di Luca Guadagnino

È online il nuovo trailer di After the Hunt, il nuovo film di Luca Guadagnino presentato oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. Il film è un avvincente dramma psicologico scritto da Nora Garrett in cui una professoressa universitaria (Julia Roberts) si trova in un momento cruciale della sua vita personale e professionale, quando una studentessa modello (Ayo Edebiri) muove delle accuse verso uno dei suoi colleghi (Andrew Garfield) e un oscuro segreto del suo passato rischia di venire alla luce.

Prodotto da Imagine Entertainment (Brian Grazer, Allan Mandelbaum, Jeb Brody), il film ha una durata di 139 minuti ed è girato in lingua inglese. Il cast è di altissimo livello: oltre a Julia Roberts, alla sua prima collaborazione con Guadagnino, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, il cast è composto anche da Michael Stuhlbarg (che ha già recitato per Guadagnino in Chiamami col tuo nome) e Chloë Sevigny (vista invece in Bones and All).

Nel cast, oltre ai tre attori citati, si ritrovano anche Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. La fotografia da Malik Hassan Sayeed, il montaggio da Marco Costa, la scenografia da Stefano Baisi e i costumi da Giulia Piersanti. La colonna sonora è composta da Trent Reznor e Atticus Ross, duo premiato con l’Oscar, mentre il suono è curato da Yves-Marie Omnes, Craig Berkey e Davide Favargiotti, con gli effetti visivi affidati a Fabio Cerrito.

Con After the Hunt, Luca Guadagnino porta a Venezia un’opera che esplora temi di potere, colpa e verità nascoste, confermando la sua capacità di fondere cinema d’autore e tensione drammatica.

Il film sarà al cinema dal 16 ottobre.