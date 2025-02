Captain America: Brave New World il regista affronta le critiche, “Fai il miglior film possibile”

Dopo l’uscita di Captain America: Brave New World, il regista del film, Julius Onah, risponde alla sua accoglienza non proprio stellare. L’ultima uscita del MCU ha attualmente un punteggio di critica del 49% su Rotten Tomatoes, con un punteggio di pubblico molto migliore dell’80%. Per questo motivo, è giusto dire che il film è divisivo. Nonostante ciò, Onah ha mantenuto il suo entusiasmo per Captain America: Brave New World durante un’apparizione al podcast Phase Hero.

Invece di soffermarsi su come viene percepito il suo lavoro, il regista ha spiegato che il processo è semplice: “Alla fine della giornata, fai il miglior film possibile, lo metti in circolazione e lasci che il pubblico reagisca“.

Il regista ha poi precisato che: “Sono un grande sostenitore del fatto che, quando il pubblico trova il film e lo capisce, diventa suo”. Onah “ama far parte” di queste conversazioni “anche come fan“, quindi “accoglie le [critiche] come narratore“.

Cosa significano i commenti del regista di Captain America: Brave New World significa i commenti del regista sulle recensioni

Nonostante sia un’entrata divisa nel MCU, Captain America: Brave New World sta facendo registrare numeri di tutto rispetto al botteghino. A partire dal 22 febbraio 2025, il film si aggira intorno ai 120 milioni di dollari a livello nazionale e ai 218 milioni di dollari a livello globale (via Box Office Mojo). Sebbene questi totali non possano competere con quelli di Avengers: Endgame, significano che Captain America: Brave New World ha già superato l’intero incasso globale di The Marvels.

La prospettiva di Onah dimostra un’apertura alle critiche. Questo atteggiamento è probabilmente radicato nella fiducia nel modo in cui il film trasmette i suoi temi, cosa che il regista ha notato più volte nel corso delle interviste che hanno preceduto l’uscita del film.