Independent Spirit Awards: Anora vince miglior film, regia a Sean Baker e attrice a Mikey Madison

La 40° edizione annuale degli Independent Spirit Awards si è tenuta a Santa Monica, con Aidy Bryant come conduttrice per il secondo anno consecutivo. Anora è stato il vincitore della serata, portando a casa il premio come miglior film, mentre Sean Baker e Mikey Madison si sono portati a casa i trofei individuali per miglior regista e interpretazione principale.

Baby Reindeer ha vinto alla grande, con Richard Gadd, Nava Mau e Jessica Gunning che si sono aggiudicati i premi per interpretazione principale, non protagonista e rivelazione, anche se Shogun ha vinto come miglior nuova serie sceneggiata. E Dìdi di Sean Wang si è aggiudicato entrambi i premi nella categoria film d’esordio: miglior primo lungometraggio e miglior prima sceneggiatura.