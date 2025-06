Carla Gugino si unisce a Brad Pitt nel film “Cliff Booth” di Netflix e David Fincher

Carla Gugino è l’ultima in ordine di tempo ad entrare a far parte del cast come co-protagonista al fianco di Brad Pitt in “Le avventure di Cliff Booth“ di Netflix, diretto da David Fincher. Anche Yahya Abdul-Mateen II, Elizabeth Debicki e Scott Caan sono nel cast, su una sceneggiatura di Quentin Tarantino.

Deadline che ha riportato la notizia ha riferito anche che non è stato possibile contattare Netflix né i rappresentanti di Carla Gugino per un commento.

I dettagli della trama sono vaghi, ma alcune fonti affermano che il film seguirà uno dei personaggi più iconici di Tarantino, impegnato in un’attività di mediatore a Hollywood, in un sequel del film premiato con l’Oscar da Pitt in C’era una volta a… Hollywood. Non è noto chi interpreterà Gugino nel nuovo film, la cui produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

Carla Gugino è apparsa di recente al fianco di Naomi Watts e Bill Murray in The Friend e apparirà prossimamente nella commedia d’azione di Amazon Studios Heads of State, al fianco di Idris Elba e John Cena.

In TV, Gugino ha ottenuto una nomination ai Critics Choice Award per La caduta della casa degli Usher per Netflix. Altri suoi lavori includono Jett e The Girls on the Bus di HBO Max, Leopard Skin di Peacock e The Haunting of Hill House di Netflix. Al cinema, ha recitato in ruoli da protagonista in Gerald’s Game, Watchmen, San Andreas, Gunpowder Milkshake, American Gangster e nella serie Spy Kids, tra gli altri.