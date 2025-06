Marvel e DC: si farà mai il crossover tanto atteso?

I film sui supereroi non hanno più la garanzia di incassare un miliardo di dollari, e James Gunn alla guida del DCU ne è perfettamente consapevole. Molti fan credono sia inevitabile che Marvel e DC prima o poi uniranno le forze per un film crossover destinato a riaccendere l’interesse per il genere.

Per Gunn, l’idea di far scontrare i due mondi sullo schermo non è tanto una questione di incassi al botteghino quanto piuttosto del suo fandom e di ciò che è meglio per questi personaggi.

“Ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Potrebbe facilmente accadere, ma contemporaneamente, penso che sarebbe interessante. Ma penso anche che la gente ne abbia un po’ abbastanza. Credo che la gente voglia vedere belle storie con i propri supereroi e questo è ciò che conta. E vogliono vedere storie diverse con i loro supereroi. E la gente ama i supereroi. È ovvio, ma hanno bisogno di più varietà e di una narrazione di qualità. E far collaborare Spider-Man e Superman non basterà se il film è pessimo. Quindi deve provenire da una realtà, ed è davvero difficile far funzionare la cosa.

Ho scritto Superman perché adoravo il personaggio. Ed ero entusiasta di scrivere quel film. Se dovessi scrivere un film Superman contro Spider-Man, è un’idea per cui direi ‘Oh, sì, potrebbe essere un gran film’? O lo faccio perché ‘Oh, sì, la gente vuole vedere Superman e Spider-Man fare squadra’? Per me, dovrebbe essere… se mai lo facessimo, dovrebbe essere sotto la direzione di qualcuno che pensasse che sarebbe stato fantastico e non fosse solo un modo per fare soldi, perché a me non interessa.”

E voi cosa ne pensate di un crossover tra Marvel e DC? Potrebbe essere un modo per ridestare l’attenzione dei fan dei cinecomics?