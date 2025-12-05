Cime tempestose: Margot Robbie difende il casting suo e di Jacob Elordi

L’annuncio che Margot Robbie e Jacob Elordi avrebbero recitato nell’adattamento di Emerald Fennell del romanzo di Emily Brontë ha suscitato una reazione massiccia da parte dei fan, ma non tutta positiva. Molti hanno messo in dubbio che Robbie ed Elordi, che interpretano rispettivamente Catherine Earnshaw e Heathcliff, avessero l’aspetto, l’età o l’alchimia giusti per il classico romanzo rosa.

Nel romanzo originale del 1847, Catherine è bruna e adolescente, al contrario di Robbie, che è bionda e ha 35 anni. Per quanto riguarda Heathcliff, nel romanzo della Brontë è descritto come un outsider dalla pelle scura e dalle origini ambigue, il che ha suscitato ancora più indignazione online per la scelta di Elordi. Tuttavia, Robbie ha scelto di non rimanere in silenzio a riguardo.

In una recente intervista con British Vogue, l’attrice candidata all’Oscar, che è anche produttrice del film, ha affrontato le critiche che circondano sia il suo ruolo che quello di Elordi nel film. Robbie ha difeso direttamente la scelta del cast, riconoscendo che il pubblico ha poche o nessuna informazione sul film e invitandolo a riservarsi il giudizio fino a quando non lo avrà visto. “Capisco, non c’è altro da dire a questo punto finché la gente non vedrà il film”.

Robbie ha anche parlato della scelta di Heathcliff, rivelando che dopo aver visto i primi lavori di Elordi sul film, si è convinta che fosse la scelta giusta per il ruolo. “L’ho visto interpretare Heathcliff. E lui è Heathcliff. Vi dico solo di aspettare. Fidatevi di me, ne sarete felici. È un personaggio che ha una lunga tradizione di grandi attori che lo hanno interpretato, da Laurence Olivier a Richard Burton, da Ralph Fiennes a Tom Hardy. Far parte di questa tradizione è speciale. È incredibile e credo tantissimo in lui. Onestamente penso che sia il Daniel Day-Lewis della nostra generazione”.

Nell’intervista è stato anche rivelato che è stato Elordi a ispirare per primo Fennell ad adattare Cime tempestose dopo che lei lo ha visto con le basette sul set di Saltburn e ha pensato che assomigliasse a “Heathcliff sulla copertina del libro che ho da quando ero adolescente”. Inoltre, è stato confermato che Fennell ha invecchiato Catherine nel suo adattamento, collocandola ora tra i 25 e i 30 anni.

LEGGI ANCHE: Cime tempestose: Emerald Fennell difende il suo controverso adattamento

La trama e il cast di Cime tempestose

La storia di Cime tempestose segue Catherine e Heathcliff mentre vivono il loro amore proibito e distruttivo nelle brughiere dello Yorkshire. Questo sarà l’undicesimo adattamento della tragica storia d’amore gotica, l’ultimo dei quali è stato il film della BBC Radio 3 del 2011 con Kaya Scodelario e James Howson. Charli XCX ha composto la colonna sonora del film, pubblicando recentemente una canzone intitolata “House” in collaborazione con l’ex membro dei Velvet Underground, John Cale.

Oltre a Margot Robbie nei panni di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi in quelli di Heathcliff, l’adattamento del romanzo vede anche la partecipazione di Shazad Latif nel ruolo di Edgar Linton, Alison Oliver nel ruolo di Isabella Linton, Hong Chau nel ruolo di Nelly Dean, Charlotte Mellington nel ruolo della giovane Catherine, Owen Cooper nel ruolo del giovane Heathcliff e Vy Nguyen nel ruolo della giovane Nelly.

L’uscita nelle sale è prevista per il 13 febbraio 2026.