La pressione dei fan di Colleen Hoover affrontata dal cast e dal regista di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto

Il boom di Colleen Hoover è arrivato, e il regista e i protagonisti di Regretting You – Tutto quello che non ti ho detto hanno un’idea del perché sia diventata così popolare. Dopo il breve adattamento del suo romanzo del 2015 Confess, Hoover è diventata rapidamente un nome familiare con l’uscita nel 2024 di It Ends With Us, l’adattamento del suo romanzo polarizzante che, pur dividendo in modo simile i critici, è stato un successo al botteghino, incassando oltre 351 milioni di dollari.

Regretting You segna il terzo adattamento di un romanzo di Hoover e racconta la storia di cinque vite cambiate per sempre quando un incidente d’auto porta alla rivelazione che marito e moglie di una coppia si tradivano a vicenda, lasciando le loro vedove e la figlia del primo in lutto e confuse. Josh Boone ha riunito un cast stellare per il film, tra cui Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald e Scott Eastwood.

In onore dell’uscita del film, Joe Deckelmeier ha intervistato Grace, Williams, Franco, Thames, Boone e Sam Morelos per ScreenRant per parlare di Regretting You. Durante le conversazioni, al gruppo è stato chiesto cosa ne pensassero del motivo per cui i libri di Hoover e i loro adattamenti cinematografici suscitano reazioni così intense da parte del pubblico. Boone si è sentito attratto dalla regia del film per “lo stesso motivo per cui sono entusiasta” della sua uscita nelle sale, ovvero l’esplorazione da parte del film dei “partner e delle loro famiglie”, nonché “dell’amore, della mortalità e delle persone che se ne vanno e escono dalla tua vita”:

Josh Boone: Sembra proprio che non ci siano più molti film di questo tipo che escono nelle sale. Il fatto che Colleen Hoover sia una superstar è di grande aiuto per me nella mia missione di realizzare film per adolescenti e farli uscire nelle sale. Hanno una colonna sonora fantastica, parlano di persone, hanno un cuore e non sono così spettacolari. Mi piacciono queste cose. Voglio solo la varietà che avevo negli anni ’90, quando ero bambino. Potevo andare a vedere cinque film in un fine settimana, ed erano tutti diversi. Non ci sono abbastanza film che escono ogni settimana. La varietà non è sufficiente per farlo ora. Ci sono ancora un sacco di altri film in streaming e cose realizzate in streaming che all’epoca sarebbero state nei cinema. Ma ogni volta che riusciamo a farne uscire uno che parla davvero delle persone, vale la pena provarci.

Thames ha fatto eco ai sentimenti di Boone, secondo cui sia in Regretting You che nella più ampia produzione di Hoover c’è la possibilità di “identificarsi con i personaggi e la storia stessa”. La star ha poi elogiato anche l’approccio realistico al modo in cui sono costruite le relazioni nella storia, in particolare quella tra Clara di Grace e Morgan di Williams, ed ha espresso la sua sensazione che “molte persone possano identificarsi e vedersi in essa”:

Mason Thames: Se andate al cinema con vostra madre e la vostra famiglia, penso che potrete uscire dalla sala con qualcosa in più. Soprattutto se c’è di mezzo un amore giovanile! Penso che molte persone possano vedere questo film e trarne qualcosa per la loro relazione.

Morelos ha sottolineato che è il “vero” e “davvero sfacciato” nucleo del lavoro di Hoover che spesso ispira le intense reazioni che suscita, indicando che se qualcosa suscita una reazione “molto moderata”, “è un brutto segno” per la sua qualità:

Sam Morelos: Penso che amarlo o odiarlo significhi gettare al vento ogni cautela e dire semplicemente: “Questa è la mia storia. Questa è la mia voce. Eccomi qui!”. E credo che sia quello che fa Colleen in tutte le sue opere. Non ha alcuna paura di mostrare ciò che crea, indipendentemente dalle critiche, e credo che sia questo che attira le persone verso di lei. È quell’altro lato che fa dire: “Oh, mio Dio. Questa persona è così onesta”. È una cosa che amo davvero di lei.

Franco ha trovato che Regretting You offrisse “qualcosa per tutti”, elogiando la sua storia per aver mescolato “queste emozioni intense” relative al dolore, all’amore e alla famiglia, pur essendo “sorprendentemente divertente”, cosa che attribuisce a Williams. Il due volte candidato all’Emmy ha anche continuato paragonando l’atmosfera del film a “un film di Cameron Crowe”, elencando alcuni dei classici del vincitore dell’Oscar per fare un confronto:

Dave Franco: Penso che in quasi tutte le scene, [Allison] abbia affrontato la cosa in questo modo: “Possiamo trovare un po’ di leggerezza anche in questi momenti più pesanti?” Il che sembra reale quando si ha a che fare con cose pesanti. A volte il modo per superarle è trovare quella leggerezza. Riderete, piangerete, proverete tutte le emozioni. Sembra un film di Cameron Crowe. È come Jerry Maguire o Almost Famous o Say Anything. Ce n’è un po’ per tutti i gusti.

Mckenna Grace ha trovato “snervante” interpretare Clara

Mckenna Grace: Cavolo, è sempre un po’ snervante dare vita a un personaggio di cui le persone sono già fan, o di cui hanno già un’immagine in mente. Hanno letto il libro e immaginato questo personaggio, quindi è una grande responsabilità perché stai dando vita all’immaginazione delle persone. Non puoi mai essere davvero all’altezza di ciò che le persone hanno immaginato nella loro mente.

Per quanto mi riguarda, ho letto il libro un milione di volte. Ho letto la sceneggiatura un milione di volte e ho parlato con il nostro fantastico regista ogni settimana. Gli dicevo: “Possiamo aggiungere questa battuta dal libro? Possiamo inserire questo? Clara sta pensando questo qui”. Ho cercato di rimanere il più fedele possibile al materiale originale e volevo rendere i fan il più felici possibile. Ho fatto quello che potevo e poi ho pensato: “Ok, spero che piaccia alla gente”. Ho cercato di fare qualcosa che mi rendesse felice, come fan del libro, della sceneggiatura e del personaggio. Spero di aver fatto bene!

Mckenna Grace: Ogni scena con lei è stata molto divertente, ma penso che la scena in cui finalmente abbiamo chiarito tutto sia stata un po’ difficile. Penso che sia stato difficile per me perché c’erano delle battute sul copione, ma c’erano ancora così tante domande che volevo porre come Clara. Pensavo: “Cavolo, abbiamo un limite di tempo per questo film, quindi non posso fare tutte queste domande!”. Cercavo solo di risolvere tutto nella mia mente. Ma quella scena è stata decisamente fantastica. La grande scena in cui tutto arriva al culmine, tutto finalmente viene fuori e ne parliamo. Quella è stata sicuramente una giornata [difficile] da girare perché era come: “Dio, tiriamo fuori tutto”. Ma è sempre stato divertente girare con lei.

Miller è il personaggio più vicino a sé stesso che Mason Thames abbia mai interpretato