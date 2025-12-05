Punisher: Jon Bernthal anticipa il legame tra lo speciale Disney+ e Spider-Man: Brand New Day

Il Punisher di Jon Bernthal tornerà sullo schermo due volte nel 2026, prima con la Punisher Special Presentation su Disney+, dedicato al personaggio, e poi con Spider-Man: Brand New Day. Ora, l’attore ha fornito alcune anticipazioni su come i due progetti saranno collegati. Come il resto dei suoi colleghi di Netflix, Bernthal ha trascorso anni in attesa di tornare nel Marvel Cinematic Universe dopo la fine dell’accordo tra la piattaforma e la Marvel.

Finalmente ha avuto la sua occasione con la prima stagione di Daredevil: Rinascita, in cui è stato rivelato che era in gran parte nascosto fino a quando il personaggio titolare di Charlie Cox scopre una banda di poliziotti che utilizzano l’iconografia di Punisher per i propri metodi corrotti. Dopo aver sconfitto insieme alcuni membri della Task Force Anti-Vigilante di Wilson Fisk, Punisher viene catturato e imprigionato, ma riesce a liberarsi, preparando il terreno per il suo speciale Disney+ dedicato.

Poco prima dell’inizio delle riprese dello speciale, è stato annunciato che il Punisher di Bernthal sarebbe apparso anche in Spider-Man: Brand New Day. Girando i progetti uno dopo l’altro da luglio ad agosto, questo ha dato al vigilante Marvel due importanti storie MCU nel 2026, con il prossimo film con Tom Holland in uscita a luglio, mentre lo speciale Disney+ dovrebbe essere rilasciato più o meno nello stesso periodo della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Una domanda che il pubblico si pone sin dalla sua partecipazione al film è come, dal punto di vista narrativo e tonale, lo speciale Disney+ dedicato a Punisher e Spider-Man: Brand New Day saranno collegati. Ora, in un’intervista con Liam Crossan di ScreenRant per la prossima serie Netflix His & Hers, Bernthal ha condiviso alcune informazioni sul collegamento, assicurando che lui, Holland e il regista Destin Daniel Cretton hanno affrontato il suo ruolo nel film in modo tale da poter passare senza soluzione di continuità da un set all’altro.

“Nello stesso periodo uscirà anche lo speciale Punisher, che credo sarà il Punisher più adrenalinico che abbiate mai visto. Credo che la cosa davvero importante per me, Destin e Tom fosse che credevamo che il Punisher potesse uscire dal set di Spider-Man ed entrare nel set dello speciale, e credo che ci siamo riusciti”, ha affermato l’attore.

Il Punisher di Bernthal non è certamente il primo personaggio il cui tono atipico ha dovuto essere modificato per apparizioni più ampie nell’MCU, né il primo a farlo nei film di Spider-Man di Holland. Il primo ritorno di Cox nei panni di Matt Murdock è avvenuto in modo memorabile in No Way Home, prima che riprendesse il mantello in Daredevil: Rinascita, con il suo cameo che è stato un breve ma brillante approccio al personaggio. Cox ha anche avuto modo di mostrare il lato più leggero della personalità di Matt con il suo ruolo ricorrente in She-Hulk: Attorney at Law.

Tenendo questo a mente, non è certo impossibile che il ruolo di Bernthal in Spider-Man: Brand New Day sia una transizione senza soluzione di continuità rispetto a come il pubblico è abituato a vederlo. Dato che il film vedrà anche il ritorno di Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner e Michael Mando in quelli di Scorpion, oltre all’introduzione di Sadie Sink, Tramell Tillman e Marvin Jones III nei panni del Tombstone live-action, Punisher potrebbe alla fine avere un ruolo minore che non richiede troppi aggiustamenti per far funzionare i diversi toni.

L’altro fattore importante da considerare per l’apparizione del personaggio in Spider-Man: Brand New Day è che probabilmente avverrà dopo quella dello speciale Punisher di Disney+. Bernthal ha già anticipato che il titolo MCU, che segna anche il suo debutto come sceneggiatore, avrà una “versione senza restrizioni” del personaggio, che potrebbe anche consentirgli di sfogare gran parte della sua rabbia per diventare qualcuno un po’ più facile da inserire tra le proprietà più mature e quelle PG-13.