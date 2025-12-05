Matt Reeves difende Paul Dano dalle critiche di Quentin Tarantino

Hollywood si schiera a sostegno di Paul Dano dopo che Quentin Tarantino ha criticato aspramente le sue capacità di attore. Ora anche il regista di The Batman, Matt Reeves, è venuto in difesa dell’attore. Reeves è l’ultimo di una lunga serie di celebrità che hanno condannato Tarantino per aver definito Dano “il peggior attore del SAG”. Il regista ha infatti pubblicato un post su X elogiando l’attore, che ha interpretato il ruolo dell’Enigmista nel suo film su Batman, sia come attore che come persona. “Paul Dano è un attore incredibile e una persona incredibile”.

Quasi immediatamente dopo la pubblicazione del suo post, molti dei suoi follower hanno fatto eco ai suoi sentimenti nei commenti. I suoi fan hanno elogiato l’interpretazione di Dano dell’Enigmista nel film sui supereroi di Reeves del 2022, The Batman. Alcuni utenti hanno anche elogiato la versatilità dell’attore e hanno menzionato altri personaggi che ha interpretato e che non hanno nulla a che vedere con il cattivo dei fumetti, come il suo ruolo in The Fabelmans, dove ha interpretato un modesto ingegnere informatico e amorevole padre.

Inoltre, anche Mattson Tomlin, sceneggiatore di The Batman – Parte II, ha sostenuto Dano. In un post sul suo account X, ha applaudito le persone che hanno incoraggiato l’attore dopo le dichiarazioni ingiuste del regista di Pulp Fiction. Ha anche aggiunto che oltre ad essere un grande attore è un grande regista e ha esortato il pubblico a guardare gli altri suoi progetti. “Sono davvero felice di vedere così tante persone tifare per Paul Dano questa settimana. Non solo è un attore fantastico, ma è anche un regista straordinario che trasuda controllo e grande empatia. Guardate il suo film ‘Wildlife’ se non l’avete ancora visto”.

Cosa ha detto Quentin Tarantino su Paul Dano?

Tarantino ha attaccato Dano durante la sua ormai famigerata apparizione al The Bret Easton Ellis Podcast, dove ha insultato molti dei suoi colleghi del settore. Pur indicando Il petroliere come il suo quinto miglior film del XXI secolo, ha attaccato senza pietà l’attore. Il regista ha affermato che l’unico motivo per cui il film non è arrivato al primo posto nella sua classifica è stato proprio Dano, che ha definito il più grande “difetto” del film, tra gli altri commenti volgari.

Mentre Tarantino non ha apprezzato la performance dell’attore nel film di Paul Thomas Anderson, uno dei protagonisti di quella pellicola si è detto in disaccordo con Tarantino. A Dillon Freasier, che ha interpretato H.W. Plainview, è stato chiesto da TMZ cosa ne pensasse dei commenti. Ha detto che Dano era perfetto per il ruolo ed è stato fantastico lavorare con lui. Ha spiegato: “È un’opera d’arte. Ed è così perché tutti sono stati scelti perfettamente”.