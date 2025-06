Charlize Theron rivela il suo ruolo in The Odyssey

Come ormai noto, l’attrice premio Oscar Charlize Theron fa parte del cast di The Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan. Mentre i ruoli di alcuni membri del cast sono ad oggi stati confermati (Matt Damon sarà Odisseo, Tom Holland sarà Telemaco), il personaggio che Theron interpreterà nel film è fino ad ora rimasto un mistero. Proprio l’attrice, però, ha spezzato questo segreto rivelando il suo ruolo.

In un’intervista sul red carpet con Variety, la Theron ha infatti confermato che interpreterà la dea della stregoneria, Circe. Circe è una delle principali “antagoniste” dell’Odissea, una potente maga che intrappola l’eroe protagonista e i suoi uomini sulla sua isola e trasforma parte dell’equipaggio in animali. Sebbene non ci sia stato alcun annuncio ufficiale da parte di Nolan o della Universal, la risposta di Theron nell’intervista conferma che interpreterà effettivamente Circe.

Quale ruolo avrà la Circe di Charlize Theron in The Odyssey?

Circe, nella narrazione, ostacola dunque Odisseo nel suo viaggio di ritorno a casa per più di un anno. Oltre a trasformare metà dei suoi uomini in animali con vino e formaggio drogati, seduce l’eroe e, nella mitologia ampliata, dà alla luce un figlio con lui di nome Telegono. Dopo aver soggiornato sull’isola di Circe per un anno, Odisseo e i suoi uomini (che sono stati trasformati nuovamente in esseri umani) partono e vengono consigliati/aiutati da Circe per il resto del loro viaggio.

È dunque un personaggio complesso nel contesto dell’Odissea di Omero, e lo è ancora di più dato che suo figlio avuto da Ulisse finisce per uccidere accidentalmente suo padre. Il fatto che un’attrice del calibro della Theron sia stata scelta per interpretare Circe potrebbe fornire alcuni indizi su ciò che includerà la trama di The Odyssey di Nolan. Il poema epico originale comprende 24 “libri” in totale e per adattare accuratamente l’intera opera sarebbe necessaria una serie TV di più stagioni, non un singolo film (anche se della durata di tre ore).

Sembra che la sosta di Odisseo ad Eea (l’isola di Circe) sarà un arco narrativo importante nel film, che non potrà includere tutte le deviazioni del viaggio ventennale di Ulisse verso casa. Circe potrebbe quindi finire per essere la cosa più vicina a una vera e propria nemica all’interno del film, dato il suo coinvolgimento continuo nel viaggio di Ulisse, anche se questo non è esattamente il suo ruolo nel poema originale per cui è lecito aspettarsi ulteriori sfumature di questo personaggio.