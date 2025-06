F1 – Il film: la scena post-credits anticipa un sequel? Ecco la risposta del regista!

Il regista Joseph Kosinski ha parlato del finale adrenalinico di F1 – Il film (qui la recensione) e ha fatto luce sulla scena post-credits. Il film d’azione sportivo con Brad Pitt e Damson Idris ha già battuto diversi record al botteghino, e le ottime recensioni e i punteggi del pubblico dovrebbero garantirgli un buon successo nelle prossime settimane nelle sale. Con momenti drammatici ispirati a incidenti reali di Formula 1, personaggi simpatici e gare mozzafiato, F1 – Il film intrattiene fino al suo emozionante finale. Tuttavia, c’è un’interessante scena post-credits che ha lasciato il pubblico a chiedersi se sia in programma un sequel.

In un’intervista con GQ, Kosinski ha dunque parlato della scena finale ambientata nel deserto, in cui Sonny corre nella Baja 1000, una gara fuoristrada annuale che si tiene in Messico. GQ osserva che la scena era in realtà pensata per l’inizio del film, prima che Ruben Cervantes (Javier Bardem) proponesse a Sonny di entrare a far parte del team APX. Riguardo a se questa scena può anticipare un sequel, Kosinski ha detto:

“Questo sta al pubblico deciderlo. Penso che abbiamo lasciato un finale davvero aperto per Sonny, per Kate [interpretata da Kerry Condon] e per Joshua. Quindi sì, penso che ci sia sicuramente altro da raccontare sul team APXGP e su dove andrà Sonny Hayes da qui in poi. Ma non è una decisione che spetta a me”.

Il produttore (e famoso pilota di F1) Lewis Hamilton e il CEO della Mercedes Toto Wolff hanno deciso di inserire questa gara fuoristrada solo al termine del film poiché non c’era “nulla di traducibile” tra questo stile di corsa e quello della Formula 1. Invece della Baja 1000, all’inizio del film Sonny viene dunque mostrato mentre partecipa alla Rolex 24 a Daytona, la famosa gara di endurance. Il suo passaggio ad un diverso ramo dell’automobilismo potrebbe dunque effettivamente lasciare aperta la porta ad un sequel.

Possiamo aspettarci un sequel di F1 – Il film?

Il film, come noto, vede Pitt nei panni dell’ex pilota di Formula 1 Sonny Hayes, la cui carriera è stata interrotta da un grave infortunio più di 30 anni prima degli eventi di F1 – Il film. Su richiesta del suo ex compagno di squadra (Bardem), aiuta un talentuoso esordiente (Idris) e il resto del team APX Grand Prix, ultimo in classifica, a trovare il loro posto nel mondo ad alto rischio della Formula 1. Sebbene Sonny sembri aver chiuso con la Formula Uno per il momento, il fatto che Kosinski abbia incluso una scena in cui lui continua a correre in qualche modo indica che la storia di Sonny non è finita.

In realtà, questo dipinge essenzialmente l’intera esperienza nella Formula 1 come poco più che un’altra tappa nel percorso nomade di Sonny come pilota a contratto. È del tutto possibile che Sonny torni nel team APX in un sequel, ma come tecnico o team principal. Con la sua relazione con Kate McKenna, interpretata da Kerry Condon, lasciata in sospeso, ha comunque una motivazione per tornare in futuro.

Sonny ha anche chiarito perfettamente a Ruben che preferirebbe morire piuttosto che non poter guidare. Nonostante il suo ritiro forzato dal team APX, c’è sicuramente una possibilità che torni come pilota di riserva o anche come pilota a contratto per un altro team interessato al suo talento al volante. Stando a quanto dichiarato da Kosinski, però, tutto dipenderà dai risultati del film al box office e dal grado di apprezzamento del pubblico.