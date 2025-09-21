Christopher Nolan eletto presidente della DGA, Ron Howard tra i nuovi dirigenti

La Director’s Guild of America (DGA) ha annunciato che Christopher Nolan è il suo nuovo presidente durante la Convention Nazionale Biennale di sabato. Il regista Oppenheimer, due volte premio Oscar, è stato nominato per succedere a Lesli Linka Glatter, tra una nuova lista di dirigenti e nuovi membri del Consiglio Direttivo Nazionale della DGA, scelti da 167 delegati, che rappresentano i 19.500 membri del sindacato.

Sabato sono stati eletti anche Laura Belsey come Vicepresidente Nazionale, Paris Barclay rieletto Segretario-Tesoriere, Todd Holland come Primo Vicepresidente, Ron Howard come Secondo Vicepresidente, Gina Prince-Bythewood come Terzo Vicepresidente, Seith Mann come Quarto Vicepresidente, Millicent Shelton come Quinto Vicepresidente, Lily Olszewski come Sesto Vicepresidente e Joyce Thomas come Vice Segretario-Tesoriere.

Nolan ha definito l’incarico “uno dei più grandi onori della mia carriera“, aggiungendo: “Il nostro settore sta vivendo un enorme cambiamento e ringrazio i membri della Guild per avermi affidato questa responsabilità. Desidero anche ringraziare la Presidente Glatter per la sua leadership negli ultimi quattro anni. Non vedo l’ora di collaborare con lei e con il Consiglio di Amministrazione appena eletto per ottenere importanti tutele creative ed economiche per i nostri membri”.

In una dichiarazione sull’elezione, l’AMPTP ha dichiarato: “L’AMPTP si congratula con Christopher Nolan per la sua elezione a Presidente della Directors Guild of America. Non vediamo l’ora di collaborare con il Presidente Nolan per affrontare le questioni più importanti per i membri della DGA, garantendo al contempo che le nostre aziende associate rimangano competitive in un settore in rapida evoluzione”.

Membro della DGA dal 2001, membro del Consiglio Nazionale e del Consiglio dei Direttori Occidentali dal 2015, Christopher Nolan presiede anche il Comitato per i Diritti Creativi Teatrali e il Comitato per l’Intelligenza Artificiale.

Il prossimo film del regista, L’Odissea (The Odyssey), uscirà nelle sale il 17 luglio 2026.