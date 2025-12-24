ABC ha pubblicato il trailer ufficiale di High Potential 2×08, il nuovo episodio della serie con Kaitlin Olson, rivelando un capitolo che promette tensione, umorismo e nuove dinamiche investigative per la protagonista Morgan. La comedy-crime, remake americano del format francese HPI – Haut Potentiel Intellectuel, continua a crescere in popolarità grazie alla performance brillante di Olson e al mix unico di intuizioni geniali e caos personale che definisce il personaggio.

Nel trailer del nuovo episodio, Morgan si ritrova coinvolta in un caso che sembra più complesso del previsto, costringendola a usare — e spesso superare — i limiti delle sue capacità intuitive. Le immagini anticipano una serie di momenti divertenti, incomprensioni con la squadra e intuizioni fulminanti, mentre la protagonista continua a bilanciare la vita familiare con il suo ruolo sempre più centrale nelle indagini.

La stagione 2 di High Potential sta mettendo in luce non solo il talento comico di Kaitlin Olson, ma anche la crescita del cast di contorno, con dinamiche più profonde tra Morgan, il detective Karadec (Daniel Sunjata) e il resto della squadra. L’episodio 2×08 sembra destinato ad approfondire ulteriormente questi rapporti, mentre il caso della settimana porta con sé complicazioni personali e professionali.

Il trailer si chiude con un montaggio rapido di scene ad alta tensione, lasciando intuire che il nuovo episodio avrà un ritmo serrato e momenti emotivi significativi. Gli spettatori possono aspettarsi colpi di scena, nuove deduzioni brillanti e il tono irriverente che ha reso High Potential uno dei titoli più apprezzati della stagione televisiva.

L’episodio High Potential 2×08 andrà in onda a breve su ABC (e successivamente in streaming su Hulu negli Stati Uniti).