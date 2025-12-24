Stranger Things 5 batte ogni record: la serie supera 8,46 miliardi di minuti visti prima dell’uscita del Volume 2

Stranger Things continua a riscrivere la storia dello streaming. A poche settimane dall’uscita del Volume 2, la stagione 5 ha già infranto un record assoluto: secondo i nuovi dati Nielsen, la serie ha totalizzato 8,46 miliardi di minuti di visualizzazione nella settimana del debutto (24–30 novembre). È il più alto numero settimanale mai registrato per qualsiasi titolo in streaming, superando di oltre 1 miliardo il precedente primato—che apparteneva alla stessa serie con la stagione 4 (7,2 miliardi nel 2022).

Volume 1, composto da quattro episodi e pubblicato il 26 novembre, ha rapidamente conquistato il primo posto delle classifiche Netflix. Nielsen precisa che il 57% delle visualizzazioni totali deriva proprio dagli episodi della stagione 5, Volume 1, nonostante i report non separino le stagioni all’interno delle stesse metriche.

Il traguardo è ancora più notevole se si considerano le condizioni del debutto: la stagione 4 era arrivata con sette episodi e una release alle 3am ET di un venerdì, mentre la stagione 5 ha esordito alle 8pm ET di un mercoledì con appena quattro episodi. Un orario sicuramente più favorevole, ma con un’offerta di contenuti quasi dimezzata. Nonostante ciò, il nuovo record è arrivato senza neanche una settimana completa di disponibilità, mentre la stagione 4 aveva beneficiato dell’intero ciclo settimanale.

La strategia di Netflix di lanciare i nuovi episodi durante la settimana del Thanksgiving ha dunque pagato—e potrebbe continuare a farlo con le prossime uscite festive:

Volume 2 (episodi 5–7) arriva il 25 dicembre alle 8pm ET

Volume 3 (episodio 8) chiuderà la serie il 31 dicembre alle 8pm ET

Il finale del Volume 1 ha già scatenato teorie e attese altissime: Will Byers (Noah Schnapp) rivela nuovi poteri collegati alla mente alveare di Vecna, Kali/Eight (Linnea Berthelsen) torna dopo la stagione 2, e Vecna rapisce Derek Turnbow (Jake Connelly) insieme agli altri bambini nel suo mirino. Tra cliffhanger irrisolti e un hype accumulato negli anni, i prossimi episodi potrebbero superare nuovamente i record appena stabiliti.

Stranger Things si conferma così non solo un fenomeno culturale globale, ma il titolo di punta della storia dello streaming moderno.