HomeSerie TvNews

Stranger Things 5 batte ogni record: la serie supera 8,46 miliardi di minuti visti prima dell’uscita del Volume 2

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Stranger Things 5

Stranger Things continua a riscrivere la storia dello streaming. A poche settimane dall’uscita del Volume 2, la stagione 5 ha già infranto un record assoluto: secondo i nuovi dati Nielsen, la serie ha totalizzato 8,46 miliardi di minuti di visualizzazione nella settimana del debutto (24–30 novembre). È il più alto numero settimanale mai registrato per qualsiasi titolo in streaming, superando di oltre 1 miliardo il precedente primato—che apparteneva alla stessa serie con la stagione 4 (7,2 miliardi nel 2022).

Volume 1, composto da quattro episodi e pubblicato il 26 novembre, ha rapidamente conquistato il primo posto delle classifiche Netflix. Nielsen precisa che il 57% delle visualizzazioni totali deriva proprio dagli episodi della stagione 5, Volume 1, nonostante i report non separino le stagioni all’interno delle stesse metriche.

Il traguardo è ancora più notevole se si considerano le condizioni del debutto: la stagione 4 era arrivata con sette episodi e una release alle 3am ET di un venerdì, mentre la stagione 5 ha esordito alle 8pm ET di un mercoledì con appena quattro episodi. Un orario sicuramente più favorevole, ma con un’offerta di contenuti quasi dimezzata. Nonostante ciò, il nuovo record è arrivato senza neanche una settimana completa di disponibilità, mentre la stagione 4 aveva beneficiato dell’intero ciclo settimanale.

La strategia di Netflix di lanciare i nuovi episodi durante la settimana del Thanksgiving ha dunque pagato—e potrebbe continuare a farlo con le prossime uscite festive:

  • Volume 2 (episodi 5–7) arriva il 25 dicembre alle 8pm ET

  • Volume 3 (episodio 8) chiuderà la serie il 31 dicembre alle 8pm ET

Il finale del Volume 1 ha già scatenato teorie e attese altissime: Will Byers (Noah Schnapp) rivela nuovi poteri collegati alla mente alveare di Vecna, Kali/Eight (Linnea Berthelsen) torna dopo la stagione 2, e Vecna rapisce Derek Turnbow (Jake Connelly) insieme agli altri bambini nel suo mirino. Tra cliffhanger irrisolti e un hype accumulato negli anni, i prossimi episodi potrebbero superare nuovamente i record appena stabiliti.

Stranger Things si conferma così non solo un fenomeno culturale globale, ma il titolo di punta della storia dello streaming moderno.

Articolo precedente
The Beauty: il trailer FX con Ashton Kutcher, Rebecca Hall ed Evan Peters promette un thriller sci-fi inquietante
Articolo successivo
The Rookie: il trailer della stagione 8 con Nathan Fillion anticipa nuove minacce e casi ad alta tensione
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved