The Mastermind: il trailer del nuovo film di Kelly Reichardt

Arriverà in sala dal 30 ottobre distribuito da MUBI The Mastermind, il nuovo film di Kelly Reichardt, con protagonisti Josh O’Connor e Alana Haim.

MUBI, il distributore globale, servizio di streaming e casa di produzione è felice di presentare il manifesto e il trailer italiano di THE MASTERMIND, il nuovo film della celebrata regista Kelly Reichardt (First Cow, Showing Up) presentato in Concorso al 78. Festival di Cannes con un indimenticabile Josh O’Connor.

The Mastermind uscirà nelle sale italiane il 30 ottobre distribuito da MUBI.

In una tranquilla periferia del Massachusetts intorno al 1970, J.B. Mooney, padre di famiglia disoccupato e ladro d’arte dilettante, decide di intraprendere la sua prima rapina. Dopo aver studiato il museo e reclutato i complici, ha un piano infallibile. O almeno così crede.

Brillante riflessione sulla follia dell’uomo, The Mastermind vede anche la partecipazione di Alana Haim, Josh O’Connor, Gaby Hoffmann, John Magaro, Hope Davis e Bill Camp. Ricco di dettagli e sfumature, questo sottile ritratto di un’epoca sovverte illusioni radicate e affronta il disincanto.