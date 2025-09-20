Quei bravi ragazzi: la spiegazione del finale del film

Nel 1990, Martin Scorsese realizzò un altro film di gangster, basato sul libro di saggistica Wiseguy, scritto da Nicolas Pileggi nel 1985 e basato su una storia vera. Con una sceneggiatura di Scorsese e Pileggi, Quei bravi ragazzi (qui la recensione) racconta l’ascesa e la caduta del mafioso Henry Hill (interpretato da Ray Liotta), dai suoi giorni da adolescente quando faceva commissioni per Paul Cicero (Paul Sorvino) e i suoi uomini fino a diventare un membro della loro banda.

Mentre lavorava per Paulie, Henry ha incontrato molti grandi nomi della mafia, diventando particolarmente amico di Jimmy “The Gent” Conway (Robert De Niro) e Tommy DeVito (Joe Pesci). Nella sua vita privata, Henry ha poi incontrato e sposato Karen Friedman (Lorraine Bracco), ma man mano che si è coinvolto sempre più con la mafia, il suo matrimonio è andato drasticamente in crisi. Alla fine, Henry è stato espulso dalla banda di Paulie ed è diventato un informatore dell’FBI, tradendo i suoi ex amici in cambio di protezione per sé e la sua famiglia.

Perché Paulie ha interrotto la sua collaborazione con Henry Hill

Sebbene la banda di Paulie commettesse una serie di crimini, c’era una cosa su cui lui non transigeva: lo spaccio di droga. Il motivo per cui Paulie non voleva che la sua banda trafficasse droga era perché, soprattutto, aveva a cuore la privacy e la sicurezza dei suoi uomini. Anche se Quei bravi ragazzi non lo spiega esplicitamente, mostra perché Paulie fosse così severo riguardo al traffico di droga attraverso le azioni di Henry e le loro conseguenze nel terzo atto del film. Paulie sapeva che se uno dei suoi uomini fosse stato coinvolto nel traffico di droga, sarebbe diventato un facile bersaglio per diventare un informatore.

In qualità di leader della “famiglia”, Paulie era ben consapevole dei rischi che lui e la sua banda correvano in ogni momento. All’inizio di Quei bravi ragazzi, Henry spiega che Paulie non usava il telefono, ma che invece facevano le telefonate dai telefoni pubblici e tutti passavano i messaggi a Paulie tramite suo fratello Tuddy. Il boss era sicuramente a conoscenza delle accuse di cospirazione RICO e delle intercettazioni telefoniche, quindi fece tutto il possibile per proteggere se stesso, la sua banda e i loro “affari”. Henry era a conoscenza della regola di Paulie contro lo spaccio di droga, ma iniziò a farlo quando furono mandati in prigione.

Quando un membro della “famiglia” viene mandato in prigione, non ha più il sostegno della banda, e Henry aveva bisogno di mantenere la sua famiglia. Questo è ciò che ha portato Henry a iniziare a spacciare droga, ma il problema era che ha continuato a farlo anche dopo essere uscito di prigione, poiché ha scoperto che era un’attività molto redditizia, e ha coinvolto anche Tommy e Jimmy. L’attività di Henry alla fine ha attirato l’attenzione delle autorità ed è stato arrestato, dimostrando che i timori e le regole di Paulie erano giusti. Paulie, comprensibilmente tradito, ha posto fine alla sua collaborazione con Henry e gli ha dato 3.200 dollari.

Perché Henry Hill è diventato un informatore dell’FBI

Il fatto che Henry si sia schierato con l’FBI e abbia tradito i suoi amici è stata una conseguenza diretta del suo business della droga. Una volta che Paulie lo ha cacciato dalla sua banda, Henry è rimasto senza alcuna protezione e anche i suoi amici più cari, come Jimmy, potevano dargli la caccia in qualsiasi momento. Dopo che l’FBI lo catturò e Paulie lo cacciò, Henry temeva che Jimmy avesse intenzione di ucciderlo. Nel tentativo di guadagnare tempo o, almeno, di capire cosa Jimmy avesse in mente contro di lui, Henry incontrò Jimmy in una tavola calda dove sapeva di essere al sicuro.

Jimmy chiese a Henry di recarsi in Florida per un incarico, ma Henry sapeva bene che si trattava di una trappola e che, se avesse accettato, non sarebbe più tornato indietro. Henry non ebbe altra scelta che accettare di diventare un informatore dell’FBI e iscrivere la sua famiglia al programma di protezione testimoni, poiché non erano più al sicuro. Tuttavia, questo comportava fare la spia su Paulie e Jimmy, e Henry fornì testimonianze e prove sufficienti in tribunale per farli condannare. Henry, Karen e le loro figlie furono trasferiti in un anonimo quartiere di periferia, con la voce fuori campo di Henry che parlava della sua infelicità nel lasciare i vantaggi della vita da gangster e nell’essere ora un normale “schnook”.

Jimmy avrebbe ucciso Karen Hill?

Un altro momento chiave che portò Henry e Karen a decidere di iscriversi al programma di protezione testimoni fu il tentativo di Jimmy di uccidere Karen. Dopo la fine del rapporto di Henry con Paulie, Karen andò da Jimmy per chiedere aiuto, e lui le disse che aveva alcuni abiti di Dior che voleva che lei vedesse, e che poteva prenderne quanti ne voleva. Tuttavia, Jimmy cercò di condurla in un negozio abbandonato dove due uomini stavano lavorando nell’ombra, e lei capì immediatamente di essere in grave pericolo.

Karen se ne andò il più velocemente possibile e, sebbene non racconti a Henry cosa fosse successo sullo schermo, è chiaro che alla fine lo fa, facendo capire a Henry che la sua famiglia era diventata il prossimo obiettivo di Jimmy. Il motivo per cui Jimmy cercò di sbarazzarsi di Henry e Karen era perché anche lui era coinvolto nel traffico di droga di Henry, ma Paulie non ne era a conoscenza. Jimmy mantenne il suo posto nella banda di Paulie e non avrebbe permesso a Henry di rovinare tutto rivelando che anche lui faceva parte dell’affare.

Perché Tommy DeVito viene ucciso

Uno dei momenti più scioccanti di Quei bravi ragazzi è la morte di Tommy DeVito. Dei tre amici e soci – Henry, Tommy e Jimmy – solo Tommy era completamente italiano, mentre Henry era per metà italiano e per metà irlandese e Jimmy era completamente irlandese. Per questo motivo, solo Tommy poteva diventare un “uomo d’onore”, il che, se fosse successo, avrebbe portato grandi benefici a Jimmy e Henry per associazione. Tuttavia, quando Tommy arrivò alla cerimonia, non c’era nessuno e fu ucciso alle spalle da Tuddy Cicero, il fratello di Paulie.

La morte di Tommy fu una punizione per l’omicidio di Billy Batts, un “uomo d’onore” della famiglia criminale Gambino. Secondo le regole della mafia, i “made men” non possono essere uccisi senza l’autorizzazione del boss della famiglia, e Tommy uccise impulsivamente Billy Batts per rabbia dopo che questi lo aveva preso in giro per il suo passato di lustrascarpe. Tommy e Jimmy, che lo aiutarono a uccidere Batts, sapevano bene che l’omicidio non autorizzato di un “made man” avrebbe provocato una punizione e, insieme a Henry, si sbarazzarono del corpo di Batts. Tuttavia, qualcuno deve aver informato la banda Gambino di ciò che era successo.

Quei bravi ragazzi non ha mai rivelato chi abbia ordinato l’omicidio di Tommy, ma il fatto che sia stato Tuddy a premere il grilletto è un dettaglio fondamentale. Nella vita reale, si ritiene che Paul Vario (Cicero nel film) abbia detto alla famiglia Gambino che Tommy aveva ucciso Batts, poiché aveva già causato troppi problemi a lui e alla banda. Inoltre, Vario aveva una relazione con Karen Hill mentre Henry era in prigione, e lei gli aveva raccontato che Tommy aveva cercato di violentarla. Vario aveva molti motivi per voler uccidere Tommy, quindi raccontò alla banda Gambino dell’omicidio di Batts.

Cosa significa Tommy che spara alla telecamera alla fine di Goodfellas

Tommy fa un’ultima apparizione in Quei bravi ragazzi dopo la sua morte in una breve scena proprio alla fine, mentre la telecamera mostra il nuovo quartiere di Henry. Tommy appare mentre spara direttamente alla telecamera, proprio come nel film muto del 1903 The Great Train Robbery. In un’intervista con l’American Film Institute, Scorsese ha confermato di aver reso omaggio a quel film, aggiungendo che il film del 1903 e Quei bravi ragazzi hanno sostanzialmente la stessa trama.

Scorsese ha spiegato che nel suo film ci sono “un gruppo di fuorilegge che compiono questa incredibile rapina” (la rapina alla Lufthansa), si uccidono a vicenda e alla fine vengono catturati dalla polizia, proprio come in The Great Train Robbery. Il film del 1903 termina poi con un rapinatore di banca che spara alla telecamera, utilizzato come elemento shock, senza però interrompere nessun’altra scena del film. Questo differisce dall’apparizione di Tommy alla fine di Quei bravi ragazzi, con il suo sparo che sembra ricordare a Henry e al pubblico che non si è mai davvero al sicuro.