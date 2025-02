Clayface: la lista dei potenziali registi si allunga

Scooper @MyTimeToShineH ha recentemente rivelato che James Watkins di Speak No Evil è stato preso in considerazione per dirigere Clayface. Deadline ha confermato oggi che è nella mischia; tuttavia, Watkins non è il solo.

Secondo il trade, il regista di Kick-Ass 2 Jeff Wadlow è tra coloro che sono stati invitati a presentare la loro interpretazione del film DCU. Oltre alla sua esperienza nei film sui fumetti (che include la sceneggiatura di Bloodshot del 2020), il regista ha diretto film horror stroncati dalla critica come Obbligo o verità, Fantasy Island e Imaginary.

Powered by

DC Studios alla ricerca di un regista per Clayface

Alla fine, i DC Studios sceglieranno il regista che ritengono giusto per il lavoro, ma Watkins sembra il più adatto dato che la sua filmografia include titoli come Eden Lake e The Woman in Black.

Per quanto riguarda il motivo per cui lo sceneggiatore Mike Flanagan (The Haunting of Hill House) non è pronto a dirigere Clayface, si dice che non sarebbe mai stato tra quelli presi in considerazione a causa di impegni con altri progetti, incluso l’imminente riavvio di Exorcist.

Mentre è iniziato il ronzio del casting, un attore verrà scelto solo quando Clayface avrà un regista. Sembra che la DC Studios abbia una rosa di candidati ma voglia consentire al regista scelto di esprimersi. Secondo questo rapporto, “si dice che Clayface sia un horror-thriller-tragedia, con il protagonista principale che non dovrebbe essere interpretato come il famigerato cattivo con cui è conosciuto nel canone di Batman”.

Clayface arriverà nelle sale l’11 settembre 2026.