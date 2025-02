Reacher – stagione 1, la spiegazione del finale: L’assassino di Joe e la contraffazione del Margravio

Il finale della prima stagione di Reacher è ricco di azione ed emozioni, ma alcuni dettagli e motivazioni potrebbero non essere ancora chiari. La prima stagione di Reacher è un adattamento relativamente fedele del primo romanzo di Lee Child su Jack Reacher, Killing Floor. Due dei libri successivi della serie di Child sono stati precedentemente adattati in film con Tom Cruise nel ruolo del protagonista in Jack Reacher (2012) e Jack Reacher – Punto di non ritorno (2016). Detto questo, la serie di Prime Video è molto più fedele ai libri e alla caratterizzazione del suo personaggio principale, preparando la storia della seconda stagione di Reacher per una continuazione di questo.

Reacher inizia nella città di Margrave, dove il personaggio viene arrestato per un omicidio che non ha commesso, e quindi lavora per riabilitare il suo nome. L’indagine rivela legami scioccanti con suo fratello, un’enorme operazione di contraffazione a Margrave e una corruzione che arriva fino al sindaco, Grover Teale, e al misterioso benefattore della città, Kliner. La prima stagione di Reacher termina con il personaggio che lascia Margrave dopo aver ripulito la città dalla corruzione, bruciato l’operazione di contraffazione e vendicato l’omicidio di suo fratello. Ecco il finale della prima stagione di Reacher spiegato per intero e come si prepara una continuazione prima del trailer della seconda stagione di Reacher.

Powered by

La seconda stagione di Reacher adatterà l’undicesimo libro della serie di Lee Child, Bad Luck and Trouble, invece di passare al secondo libro. In questo modo, la serie andrà avanti, saltando nove storie rispetto al materiale originale.

Chi ha ucciso Joe Reacher?

L’omicidio di Joe Reacher è ciò che tiene Jack Reacher coinvolto oltre il semplice desiderio di ripulire il suo nome per poter lasciare la città e andare avanti con la sua vita. Prima ancora di aver visto il corpo e scoperto la sua identità nell’episodio 1 di Reacher, “Benvenuto a Margrave”, Reacher deduce che tre uomini devono essere stati coinvolti nell’omicidio in base a come gli è stata descritta l’autopsia del corpo; il colpo mortale è stato sparato da un tiratore calmo e professionale, qualcuno che era “squilibrato” ha picchiato il corpo dopo la morte di Joe, e una terza persona è stata responsabile del lavoro inefficace di nascondere il corpo.

Nel finale della prima stagione di Reacher, i sospetti di Reacher sul team di tre uomini e sulla loro identità vengono confermati. Il sindaco Teale e Kliner Sr. avevano la maggior parte della città sotto il loro controllo in un modo o nell’altro, ma era Kliner Jr. a essere dietro l’omicidio stesso. KJ era il sicario che uccise Joe Reacher e ripulì i bossoli. Il suo amico Dawson era quello che colpì il corpo dopo la morte di Joe. Questo lasciò il capo della polizia Edward Morrison, a disagio per il suo coinvolgimento e desideroso di lasciare rapidamente la zona, a nascondere in fretta il corpo con un cartone scomodo.

Spiegazione dell’operazione di contraffazione di Reacher

Al centro di tutti gli omicidi nella prima stagione di Jack Reacher c’è una complessa operazione di contraffazione che opera da Margrave, in Georgia. Sebbene Reacher identifichi rapidamente che è probabile che in città sia in corso un progetto di contraffazione, nel corso della serie commette diversi errori di calcolo su come funziona esattamente. La Fondazione Kliner crea quantità oscene di valuta falsa e la utilizza per guidare l’economia di Margrave. La carta utilizzata per le banconote è descritta come la parte più difficile da ottenere in “La ricerca”, poiché viene rivelato che Joe, il fratello di Reacher, aveva bloccato tutti i processi di produzione per garantire che nessuno potesse essere creato o rubato.

Tuttavia, tutte le banconote in valuta statunitense hanno le stesse dimensioni. Pertanto, i falsari hanno scoperto che potevano lavare le banconote da 1 dollaro per rimuovere l’inchiostro prima di ristamparle come banconote da 100 dollari. Tuttavia, i criminali furono costretti a utilizzare la versione del 1990 della banconota da 100 dollari, precedente all’introduzione delle bande magnetiche utilizzate per identificare il taglio della valuta in tutte le banconote superiori a 2 dollari. Potevano quindi spedire le banconote in Venezuela per essere utilizzate nel mercato nero, poiché la valuta statunitense è considerata stabile per tali scopi. Paul Hubble era responsabile della produzione del denaro, che veniva fatto passare attraverso la Fondazione Kliner per apparire legittimo.

Durante la prima stagione di Reacher, vengono forniti alcuni strani dettagli aggiuntivi per aiutare a spiegare il piano di contraffazione di Margrave. Inizialmente avevano usato le sostanze chimiche per pulire le banconote in un’altra città, ma il deflusso della loro contraffazione aveva causato un inquinamento estremo nella città di Chester e avevano dovuto chiudere bottega per evitare di essere scoperti. Quando si stabilirono a Margrave, usarono mangimi macinati per animali per assorbire le sostanze chimiche esaurite in modo da non essere scoperti di nuovo allo stesso modo.

La Guardia Costiera vicino a Margrave aveva represso il movimento di merci illegali, il che significava che l’operazione di contraffazione non poteva spedire alcuna delle loro banconote false da 100 dollari per un periodo di tempo prolungato. Di conseguenza, questo stava causando tensioni con i venezuelani, che hanno portato a rappresaglie contro le persone coinvolte nell’operazione. Nel finale della prima stagione di The Expanse, Reacher non solo uccide tutti coloro che sono coinvolti nel processo, ma brucia anche il loro magazzino, portando con sé le sostanze chimiche e tutte le banconote false accumulate.

Perché Reacher lascia Margrave e Roscoe?

Durante la prima stagione di Reacher, uno degli aspetti più importanti è il rapporto tra Reacher e l’ufficiale Roscoe Conklin. Anche se sembra che il loro rapporto possa continuare dopo la fine della prima stagione di Reacher, Jack Reacher lascia la città. Durante lo show, spiega la sua convinzione che ci siano quelli che stanno accanto al fuoco e quelli che vagano, ritenendosi lui stesso come questi ultimi. Questo è sottolineato dall’uso di canzoni blues in Reacher che si riferiscono a questa tradizione, come “Police Dog Blues” di Blind Blake.

In Killing Floor, Reacher fornisce ulteriori informazioni sulla sua decisione di lasciare Margrave piuttosto che rimanere con Roscoe. Reacher spiega che non può rimanere e le chiede di andare con lui, cosa che lei rifiuta. Reacher riflette sul fatto che le conseguenze dell’indagine lo terrebbero legato per almeno due anni. Per quanto riguarda Roscoe, lei rivela che sta pensando di candidarsi a sindaco. Mentre Reacher considera di rimanere per lei, riconosce che vogliono cose diverse. Nel finale della prima stagione di Reacher, parte di questa spiegazione viene invece fornita a Finlay, che copre Reacher in modo che non debba essere intervistato.

Perché Reacher ha seppellito la medaglia per Joe

Prima di lasciare Margrave alla fine della prima stagione di Reacher, Reacher visita il luogo in cui Joe è stato ucciso da KJ e seppellisce la medaglia che il nonno aveva ricevuto per il coraggio dimostrato di fronte al pericolo. Durante la prima stagione di Reacher, i flashback mostrano che la madre ha sempre affermato che Joe avrebbe cercato di risolvere tutti i problemi del mondo, mentre Reacher era una persona forte che aveva il coraggio di fare la cosa giusta. Quando Reacher seppellisce la medaglia, dice: “Ci vuole coraggio per risolvere i problemi del mondo. Anche per Joe”.

Questa scena permette a Reacher di riconoscere che la madre non è sempre stata giusta nel descriverli e serve come addio per Reacher, che si rende conto dell’importanza dell’esempio di Joe nella loro giovinezza. È interessante notare che questo non è incluso in Killing Floor, dove Reacher organizza un funerale a cui non è presente. Reacher chiede quindi che le ceneri di Joe vengano sparse nel punto in cui Blind Blake aveva suonato tanti anni prima.

Will Roscoe, Finlay e Neagley appariranno nella seconda stagione di Reacher?

Il finale della prima stagione di Reacher accenna al futuro di Roscoe e Finlay dopo che Reacher ha lasciato la città. Roscoe si candiderà a sindaco, mentre Finlay ha intenzione di lasciare la polizia e tornare a Boston. Basandosi sui libri di Jack Reacher, è improbabile che uno di questi personaggi appaia di nuovo nella serie TV Reacher, poiché non sono presenti in nessuno dei romanzi successivi, nonostante Roscoe abbia dato a Reacher il suo numero di telefono in entrambe le versioni della storia.

Dopo l’uscita della prima stagione di Reacher e il via libera alla seconda, lo showrunner Nick Santora ha parlato con Collider, dove è stato menzionato un potenziale ritorno di Finlay e Roscoe. A Santora è stato chiesto se lui e il suo team avessero discusso della possibilità di riportare in vita Finlay e Roscoe, vista la buona accoglienza riservata ai personaggi. In risposta, Santora ha dichiarato:

” Adoro i personaggi di Finlay e Roscoe. Se ci fosse un modo per farli apparire in modo organico nella vita di Reacher, sarebbe fantastico. Ma non faremo nulla che possa incasinare la tradizione di Reacher. Reacher non può andare in giro per il paese con la sua squadra di combattenti del crimine. Non è Jack Reacher. So per certo che Lee Child direbbe di no, e anch’io direi di no. Dobbiamo essere fedeli alla serie di libri.

La stagione 1 di Reacher introduce anche il personaggio di Neagley. Neagley non appare in Killing Floor, ma compare in diversi libri successivi. È stato confermato che la stagione 2 di Reacher adatterà Bad Luck and Trouble, una storia in cui compare Neagley. Reacher ha presentato la sua assistente come un personaggio alla pari del protagonista della serie, in grado di aiutarlo indipendentemente da dove si trovino. Mentre Roscoe e Finlay non torneranno, Neagley è stata determinante per il finale della prima stagione di Reacher e apparirà nella seconda per mantenere un legame con il primo, oltre al personaggio titolare stesso.