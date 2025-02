Clayface: trovato il regista, ha una comprovata esperienza nell’horror

C’è molta eccitazione attorno al film di Clayface dei DC Studios. Mike Flanagan di La caduta della casa degli Usher e Doctor Sleep ha scritto la sceneggiatura e non è un segreto che volesse provare a interpretare il personaggio da diversi anni ormai. Nel frattempo, James Gunn ha confermato che Clayface sarà ambientato nel DCU, il che significa che c’è almeno una possibilità che vedremo il Batman di The Brave and the Bold fare un cameo.

Oggi, lo scooper @MyTimeToShineH riporta la notizia che il regista James Watkins è in trattative per dirigere Clayface per i DC Studios. Dopo aver diretto l’agghiacciante film horror britannico, Eden Lake, il regista ha continuato a dirigere The Woman in Black e l’apprezzato – e decisamente brutale – remake di Speak No Evil dell’anno scorso.

Se Clayface sta percorrendo la strada dell’horror vietato ai minori, allora possiamo aspettarci che Watkins offra un’interpretazione agghiacciante del cattivo che vedrà questo film inclinarsi verso la grottesca natura di questo mostro. Indipendentemente da ciò, mentre il cattivo mutaforma ha già fatto il suo debutto nel DCU in Creature Commandos, ci sono più versioni del personaggio nel canone DC Comics, quindi potrebbe essere stato solo un Clayface (in entrambi i casi, la serie è stata sviluppata prima che questo film diventasse realtà, il che significa che Gunn potrebbe dover retcon la scomparsa del cattivo).

“Non avevo pianificato di fare un film su Clayface”, ha detto Gunn in precedenza del progetto. “Mike è entrato. Ha lanciato questa fantastica idea. Ho pensato, ‘Accidenti, non posso credere che mi hai fatto venire voglia di fare un film su Clayface.’ Ma lui deve scrivere la sceneggiatura e chissà come funzionerà.”

“Va e scrive la sceneggiatura. La prima bozza è fantastica. La seconda bozza è ancora meglio. E poi io dico, ‘Facciamolo'”, ha continuato il regista. “Quindi abbiamo trovato un posto per questo perché se c’è roba di qualità, possiamo trovare un modo per inserirla.”

Clayface arriverà nelle sale l’11 settembre 2026.