Collettivo Chiaroscuro presenta: The Art of Italian Cinematography and Beyond

A un anno di distanza dalla sua presentazione ufficiale, che ha visto l’entusiasta partecipazione di molti professionisti del settore, il Collettivo Chiaroscuro annuncia una nuova e rinnovata edizione di The Art of Italian Cinematography and Beyond.

Nella giornata del prossimo 7 giugno 2025, presso lo Studio 10 degli Studi televisivi “De Paolis”, si terrà l’evento estivo annuale del collettivo: un’occasione ricca e articolata di incontri, riflessioni e dibattiti per promuovere l’eccellenza tecnica ed artistica della professione di autrici e autori della fotografia, con uno sguardo sempre accorto a individuare le sfide che attraversano il contesto attuale dell’industria e del mondo.

Con un evento come The Art of Italian Cinematography and Beyond, il Collettivo Chiaroscuro ribadisce il suo impegno nella creazione di un tessuto trasversale e democratico volto alla condivisione concreta delle esperienze. Un’occasione per continuare un lungo percorso con cui perseguire un’ambizione profonda, rimasta sempre fedele al suo Manifesto: il desiderio di condividere e valorizzare il lavoro degli associati, colmare i divari generazionali, favorire lo sviluppo professionale attraverso il dialogo, la solidarietà e l’innovazione tecnica, far crescere voci, idee ed espressioni artistiche a livello nazionale e internazionale. Al centro di tutto, la celebrazione dell’arte della cinematografia italiana, della sua cultura e della storia del nostro cinema.

The Art of Italian Cinematography and Beyond con questa seconda edizione prosegue nella volontà di costruire uno spazio unico in cui ogni persona possa contribuire e partecipare alla comunità, mantenendo viva la missione di promuovere un dialogo culturale tra cinema, arte e tecnologia. Il cinema è collaborazione ed è per questo che l’evento sarà aperto, inclusivo e pensato per studenti, professionisti, associazioni e tutte le realtà che desiderano far parte di un percorso condiviso.

Nel corso della giornata verranno affrontati temi come l’irruzione dell’Intelligenza Artificiale e le sue possibilità di sfruttamento creativo, il prominente sviluppo della serialità televisiva e il suo costante dialogo con il cinema, il racconto della profonda relazione tra regista e direttrici/direttori della fotografia e molto altro. Ad accompagnare il Collettivo Chiaroscuro in masterclass, panel e Q&A saranno presenti talent di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Paolo Sorrentino, Francesca Comencini, Michele Alhaique, Ula Pontikos e molti altri.

“In un anno difficile per il cinema nel mondo, e in Italia in modo particolare, abbiamo deciso di fare del nostro incontro annuale non una festa ma un momento di riflessione e di dialogo sulle sfide attuali e future del nostro settore. Vogliamo che questa giornata, ricca di incontri e dibattiti, sia aperta ai giovani che amano il cinema e sognano di farlo, a tutti i colleghi di ogni associazione o categoria, ai nostri collaboratori, ai nostri sponsor. Pensiamo che questo sia il modo migliore per alimentare la passione per il nostro lavoro e l’entusiasmo necessario a superare anche gli ostacoli più difficili.” ha dichiarato Paolo Carnera, presidente del Collettivo Chiaroscuro.

La giornata del 7 giugno sarà suddivisa in molti incontri.

Il primo panel, dal nome “Equal Exposure: Let’s start from differences to work on rights: parenting, career progression and inclusion” (ore 9.30), vedrà coinvolte in un confronto collettivo le socie del CCS sul tema dell’eguaglianza di genere in ambito lavorativo.

A seguire la masterclass “Don’t close the curtains: have a backdrop!” (ore 10.40) tenuta da Alessandro Pesci (socio CCS) assieme a Sarah Horton, Rosco backdrops Creative Specialist, un approfondimento sulle possibilità creative e sui limiti nell’utilizzo dei fondali nella produzione cinematografica.

Per esplorare lo stretto rapporto che lega il mestiere del regista a quello di autrice/autore della fotografia, Daria D’Antonio(Vicepresidente CCS) sarà in dialogo con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino (Parthenope, È stata la mano di Dio, La grande bellezza) in un panel dal titolo “The relationship between director and cinematographer” (ore 11.50).

Tra gli eventi figura anche la roundtable “Episodic versus Features: developing stories across formats” (ore 14), che vedrà in conversazione Paolo Carnera (Presidente CCS) assieme alla regista Francesca Comencini (Il tempo che ci vuole, Amori che non sanno stare al mondo), al regista Michele Alhaique (A.C.A.B – La serie, Romulus, Bang Bang Baby) e al direttore della fotografia Vittorio Omodei Zorini (A.C.A.B. – La serie, Those About to Die, The Good Mothers).

Il dibattito attorno all’Intelligenza Artificiale sarà uno dei temi centrali di questa edizione in un panel intitolato “AI for Filmmakers – The new era” (ore 15) in cui interverranno il direttore della fotografia Alessandro Chiodo (Head of CCS AI study group), il regista Carlo Lavagna (Shadows, Arianna), il colorist Jean Paul Snider (M74) e il VFX supervisor Stefano Leoni (EDI).

Chiude la giornata la sessione d’intervista e Q&A, “Focus on international productions: Ula Pontikos BSC & David McFarland meet CCS” (ore 16.20), moderata da Luca Ciuti (Vicepresidente CCS) con la presenza dell’autrice della fotografia nominata agli Emmy Ula Pontikos (BSC. Russian Doll, Weekend) e l’autore della fotografia David McFarland (12 fantastici orfani, Mafak).

The Art of Italian Cinematography and Beyond è realizzato grazie al supporto dei partner e degli sponsor del Collettivo Chiaroscuro.