I Fantastici Quattro: Gli Inizi, sembra che, dopotutto, NON vedremo Doom nel film

Considerando che Robert Downey Jr. interpreterà presto il ruolo di Dottor Destino nell’MCU e che il personaggio è strettamente associato alla Prima Famiglia Marvel, i fan hanno comprensibilmente ipotizzato che il villain potesse fare il suo debutto in I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Ora, il regista Matt Shakman ha fornito una risposta piuttosto definitiva. Parlando con Empire per l’ultimo numero della rivista cinematografica, Shakman ha dichiarato: “Doom non fa parte del mio film, e quindi non rientra nella mia competenza”. Secondo diverse fonti, la scena post-credit allegata a una recente proiezione di prova presentava effettivamente il villain, con Sue Storm che tornava alla culla di Franklin e trovava Destino seduto accanto al bambino con la maschera in mano.

I commenti di Shakman suggeriscono che questa fuga di notizie sia inesatta? Non necessariamente. Una sequenza post-credit non fa tecnicamente parte del film a cui è collegata e, per quanto ne sappiamo, un altro regista potrebbe aver diretto questa sequenza (proprio come fecero i fratelli Russo in Thunderbolts*) per preparare gli eventi di Avengers: Doomsday.

In ogni caso, sembra che possiamo scordarci di vedere Destino nel film vero e proprio. Alcuni fan dei fumetti ritengono che il megalomane sovrano della Latveria avrebbe dovuto essere il primo antagonista affrontato dai Fantastici Quattro in questo reboot, ma non sorprende che la Marvel abbia deciso di prendere una direzione diversa dopo che Destino era apparso nei precedenti film della squadra.

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.