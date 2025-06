Il miglior ordine per guardare Yellowstone e i suoi numerosi spin-off

Con così tanti spinoff di Yellowstone che si sono aggiunti all’universo, può essere confuso capire da dove iniziare e in che ordine guardare Yellowstone. Il dramma western di Taylor Sheridan è diventato uno dei migliori show televisivi di tutti i tempi, trasformandosi rapidamente in un universo di più serie che seguono l’albero genealogico della famiglia Dutton nel 1883 e nel 1923. Il franchise continua ad attirare grandi nomi di Hollywood, con nomi come Kevin Costner, Harrison Ford, Tim McGraw e Faith Hill che completano i vari cast.

Ogni serie dell’universo di Yellowstone segue l’eredità della famiglia Dutton che ha colonizzato la propria terra nel Montana. 1883 è una serie di una sola stagione che segue James e Margaret Dutton e le loro difficoltà quando migrano nel Montana per rivendicare la terra. I Dutton affrontano sfide reali nel 1923, quando una nuova generazione inizia a costruire il proprio impero tra il proibizionismo e la Grande Depressione. Yellowstone vede il culmine del lavoro di generazioni, mentre la famiglia Dutton dei giorni nostri lotta per mantenere la terra in cui i loro antenati hanno versato sangue, sudore e lacrime.

In che ordine guardare le serie tv di Yellowstone

C’è più di un’opzione per guardare la saga di Yellowstone

Ci sono due strade principali che il pubblico può percorrere nell’affrontare Yellowstone e gli show spinoff di Yellowstone , a seconda delle proprie preferenze. Per coloro che desiderano davvero vivere la cronologia di Yellowstone in ordine cronologico, l’ordine di visione dovrebbe iniziare con il 1883, passare al 1923 e poi completare con tutte e cinque le stagioni di Yellowstone.

Tuttavia, per comprendere tutte le sfumature dei prequel e capire cosa si sta preparando, sarebbe meglio iniziare con Yellowstone prima di passare rispettivamenteal 1883 e al 1923. Non c’è un modo sbagliato di godersi il dramma western: alla fine, si tratta solo di preferenze personali. Tuttavia, queste sono le serie di Yellowstone in ordine cronologico:

L’intero universo di Yellowstone non è un’impresa da poco, quindi ha senso avere un piano di visione ben definito, soprattutto perché la serie è divisa tra due servizi di streaming. Mentre tutte e cinque le stagioni di Yellowstone sono disponibili su Peacock, sia 1883 che 1923 sono ospitate da Paramount+. Con molti altri spinoff, tra cui quello guidato da Michelle Pfeiffer e 6666, che si uniranno all’universo di nel prossimo futuro, decidere un ordine di visione prima di immergersi nell’enorme franchise può aiutare gli spettatori a trarre il massimo dall’esperienza di Yellowstone.

È necessario guardare tutte le serie di Yellowstone?

L’universo di Yellowstone è costruito da connessioni libere, ma le serie si reggono da sole

Tutte le serie del franchise di Yellowstone sono strettamente collegate tra loro, ma nessuna di esse è obbligatoria per la visione di un’altra. 1883, 1923 e Yellowstone possono essere viste indipendentemente. Ogni serie contribuisce all’esperienza di visione delle altre, fornendo sfumature e informazioni di base che possono aumentare l’esperienza di visione. Tuttavia, ogni serie si concentra su un segmento diverso dell’albero genealogico dei Dutton, il che rende possibile goderne separatamente, e l’ordine di visione di Yellowstone non è così importante.

Quando sono previsti i futuri spinoff di Yellowstone (e come cambia l’ordine di visione)

Confermati due spinoff e il ritorno di 1923

Altri spinoff di Yellowstone sono in fase di sviluppo. Compresa la seconda stagione di 1923, sono quattro i prossimi spinoff di Yellowstone. Se in origine era prevista una serie sequel di Yellowstone con Matthew McConaughey, i piani per quello show sembrano essersi modificati in una serie con Michelle Pfeiffer e intitolata provvisoriamente The Madison. La storia, secondo quanto riferito, seguirà una recente vedova che si trasferisce da New York al Montana e, anche se non è chiaro come si colleghi, è ancora considerata uno spinoff di Yellowstone .

Il secondo spin-off che si svolge dopo Yellowstone è 6666, un titolo che crea confusione visto che i titoli degli altri spin-off erano anni. Tuttavia, 6666 è il nome di un ranch a Yellowstone e sarà la base di una serie ambientata subito dopo la quinta stagione di Yellowstone. La serie avrà come protagonista Jefferson White nel ruolo di Jimmy, il personaggio di Yellowstone che è andato a lavorare al 6666 nella quarta stagione. Si parla anche di un altro spinoff in lavorazione, intitolato 1944 e ambientato in quell’anno.

Mentre 1883 ha concluso la sua storia con una stagione, 1923 tornerà per la stagione 2, che sarà la stagione finale della serie, anche se è stata drasticamente ritardata a causa dello sciopero degli sceneggiatori della WGA. Inizialmente, Lawmen: Bass Reeves doveva essere collegata all’ universo di Yellowstone come spinoff di 1883. Tuttavia, ha cambiato rotta per diventare uno show a sé stante che potrebbe dare vita a un proprio franchise incentrato su vari uomini di legge del vecchio West. Tuttavia, con la crescente popolarità e il successo dell’universo di Yellowstone , c’è sempre la possibilità che il franchise si espanda ancora di più.

Qual è il miglior ordine di visione per i nuovi arrivati?

L’eredità dei Dutton deve essere vista nel modo in cui viene intesa

Anche se non c’è un modo sbagliato di guardare le serie di Yellowstone, chi è nuovo al franchise farebbe meglio a guardarle in ordine di uscita per avere la storia completa come la intendevano gli sceneggiatori. Tuttavia, anche quest’ordine è un po’ complicato, poiché 1883 e 1923 sono usciti nel bel mezzo della messa in onda di Yellowstone. Per questo motivo, ci sono stagioni di Yellowstone che sono uscite prima di queste serie prequel, ma ci sono anche stagioni che sono uscite dopo la messa in onda della stagione 1 di 1883 e 1923.

Per rendere l’ordine di visione più facile da gestire, l’opzione migliore sarebbe quella di guardare prima tutti gli episodi disponibili di Yellowstone, seguiti dall’intera stagione 1883 e poi 1923. Sebbene non corrisponda all’esatto ordine di messa in onda, sarà abbastanza vicino da non perdere la maggior parte delle sfumature della storia.

Il miglior ordine di visione alternativo

L’ordine cronologico è un’opzione ideale per la visione alternativa

Mentre l’ordine di uscita è la migliore opzione di visione per i fan che sono nuovi al franchise, per coloro che stanno cercando di rivedere l’intera storia di Yellowstone, l’ordine cronologico offre uno sguardo interessante ed epico sull’eredità dei Dutton. Vedere ciò che la famiglia ha dovuto affrontare per insediarsi nella loro terra, i nemici contro cui hanno dovuto combattere e le persone che hanno perso lungo la strada, mette le lotte moderne di John Dutton in una prospettiva interessante.

Ci sono anche aspetti della storia che hanno un impatto maggiore rispetto all’ordine di uscita. Tra questi, i flashback della quarta stagione di Yellowstone, che mostrano James Dutton e la sua famiglia. Sebbene questa sia stata una bella sorpresa e una provocazione per 1883 quando è avvenuta nella serie, vederla in ordine cronologico, con il pubblico che ha già visto il viaggio di James e ha appreso che è morto, rende un ritorno emotivo per il personaggio.

L’ordine cronologico sarà ancora migliore quando 1923 concluderà la sua storia, permettendo al pubblico di guardare l’intera linea temporale per prepararsi alla stagione finale di Yellowstone.