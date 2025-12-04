All Her Fault, la spiegazione del finale: chi ha rapito Milo?

Con sempre più spettatori che stanno guardando tutti gli otto episodi della nuova serie thriller di Sarah Snook, All Her Fault, stanno scoprendo cosa è successo a Milo e perché è stato portato via da un appuntamento di gioco.

La serie vede protagonista Snook, nota soprattutto per il suo ruolo in Succession, nei panni della ricca imprenditrice di Chicago Marissa Irvine, che va a prendere il figlio di 5 anni Milo e trova invece una donna che non ha mai sentito parlare di lui.

Ben presto si scopre che è stata la misteriosa tata di Jenny (Dakota Fanning), Carrie Finch (Sophia Lillis), a rapire Milo, ma il resto della stagione esplora il motivo. Il penultimo episodio ha anche preparato il terreno per un finale estremamente drammatico e teso, quando Carrie è entrata di notte nella casa di Marissa e Peter (Jake Lacy) con una pistola in mano.

Cosa è successo alla fine di All Her Fault e perché Carrie ha rapito Milo? Continua a leggere per scoprire cosa è successo nell’episodio finale di questo thriller.

Spiegazione del finale di All Her Fault: perché Carrie ha rapito Milo?

Mentre Carrie continua a puntare la pistola contro tutti, viene momentaneamente distratta da Milo che chiama sua madre dalla telecamera della baby-sitter. Lei ammette che non farebbe mai nulla per ferire Milo. Colin (Jay Ellis) coglie l’occasione per cercare di fare l’eroe, entrando in conflitto con Carrie, che gli spara allo stomaco.

Carrie dice che non voleva farlo e chiede a qualcuno di chiamare un’ambulanza, mentre Peter esorta Lia (Abby Elliott), sconvolta, ad andare fuori e aspettare lì i soccorsi. Brian (Daniel Monks) va a calmare Milo, ma una volta che ha lasciato la stanza, Peter conferma silenziosamente che Colin è effettivamente morto.

Marissa pone quindi a Carrie la domanda a cui tutti vorremmo una risposta: chi è lei e perché ha rapito Milo?

Carrie spiega che il suo vero nome è Josephine Murphy e Marissa capisce immediatamente chi è, ma rimane scioccata da questa confessione, affermando che Josephine deve essere morta. Carrie ammette che vorrebbe che fosse così, ma poi continua dicendo che si sente come se avesse “perso” sei anni fa. Esorta Marissa a prometterle, da madre a madre, che proteggerà Milo da Peter.

“Non sai di cosa è capace”, dice Carrie a Marissa. Carrie cerca quindi di spiegare che una notte di anni fa, prima che arrivassero le ambulanze, Peter ha fatto qualcosa di cui chiaramente non ha mai parlato a Marissa. Mentre Carrie cerca di prendere il telefono dalla tasca posteriore per far ascoltare a Marissa una registrazione, Peter si avventa su Carrie.

Riesce a puntare la pistola contro Carrie, spaventata, e la uccide. Peter cerca immediatamente di riformulare la storia, dicendo a Marissa che la pistola ha sparato accidentalmente, ma Marissa sa che ha ucciso Carrie intenzionalmente perché non voleva che lei rivelasse qualcosa.

Marissa non si tira indietro e ordina a Peter di dirle la verità su ciò che è successo in quella fatidica notte. Mentre tornavano a casa dall’ospedale con il neonato Milo, hanno avuto un incidente stradale con un veicolo che proveniva dalla direzione opposta. Peter, l’unico cosciente al momento dell’impatto, si gira e trova Milo morto e Marissa che sembra essere nella stessa situazione. Ovviamente, sappiamo che lei è sopravvissuta e vediamo un flashback della cicatrice sulla sua spalla, che ora si spiega con il tragico incidente stradale.

Nel presente, Peter dice a Marissa che in realtà loro figlio è morto nell’incidente. Ma tornando alla notte in questione, dopo aver chiamato il 911 per chiedere aiuto, Peter sente un bambino piangere. Entra nell’altra auto incidentata e recupera un neonato, cullandolo mentre sente le sirene in lontananza. Dice a Marissa che non l’aveva pianificato, ma rivela di aver scambiato i bambini, pensando che Carrie fosse morta nella sua auto.

Dice che, dato che era sola nella sua auto, sembrava che non potesse dare a Milo la vita che loro gli avevano dato e che non sembrava adatta a essere sua madre. Spiega che li ha salvati tutti da una vita di dolore e dice a Marissa che non può dirlo a nessuno perché Milo potrebbe essere portato via.

Quando arriva la polizia, conferma che gli altri due corpi trovati durante le indagini sono quelli del fidanzato di Carrie e di suo padre. Peter spiega la confusione che aveva riguardo a Carrie/Josephine e il fatto di non averla riconosciuta inizialmente dalla foto segnaletica. Ma il detective Alcaras (Michael Peña) sospetta che ci sia qualcosa che non va, soprattutto dopo che Carrie ha permesso a Lia di chiamare un’ambulanza e a Brian di prendersi cura di Milo.

Dopo aver nascosto il telefono di Carrie per ascoltare la registrazione, Marissa lo fa. La registrazione rivela che Peter è andato a trovare il padre di Carrie in un motel, il quale gli ha detto che Carrie sospettava che ci fosse qualcosa di strano nell’incidente d’auto e che Milo era in realtà suo. Peter è arrivato con una borsa piena di soldi per il riscatto per il padre di Carrie, ma lo colpisce alla testa con una lampada, dicendo al suo cadavere che ha salvato Milo e che ora è suo.

Peter spiega poi che in realtà è stato lui a recuperare Milo, ma gli ha coperto gli occhi e lo ha lasciato alla stazione di polizia in modo che non potesse implicarlo per la sua presenza al motel.

Cosa è successo a Peter in All Her Fault?

Man mano che la vita torna alla normalità, diventa chiaro che Marissa non si fida di Peter in generale e con Milo, con Peter che mostra chiaramente alcuni problemi di controllo. Manda un messaggio a Jenny dicendole che ha bisogno di vederla. Quando va a trovare Jenny, le racconta tutta la verità su ciò che è successo e su ciò che Peter ha fatto. Dice a Jenny che ha paura di Peter e di ciò che potrebbe accadere se decidesse di divorziare.

Quando porta suo figlio dal medico, il detective Alcaras viene a conoscenza della sinestesia, una condizione neurologica che può portare chi ne è affetto a sperimentare una fusione dei sensi. Questo gli fa tornare in mente un ricordo di Milo e quindi chiama uno degli ex insegnanti di Carrie che conferma i suoi sospetti: sembra che anche lei ne fosse affetta.

Il giorno del funerale di Colin, Peter e Brian hanno una discussione tesa quando Brian dice che si trasferirà e troverà un nuovo lavoro. Ha anche un confronto teso con Lia e più tardi viene trovato da Marissa nella cantina di Colin. I due si scambiano un bacio appassionato, ma subito dopo Peter inizia a soffocare, sentendo l’inizio di una reazione allergica.

Va a prendere l’EpiPen dalla giacca e lo usa, ma scopre che in realtà è scaduto. Marissa è responsabile dei farmaci di Peter e afferma che non li avrebbe mai scambiati. Marissa dice a Lia di chiamare il 911 e di prendere il kit di emergenza dall’auto, ma quando torna, dice loro che non c’è. L’ambulanza arriverà tra 8 minuti e nessuno tra la folla in crescita ha un EpiPen.

Mentre continua a soffocare, Peter dice a Marissa che lei ha sempre il kit di emergenza ed è allora che lei lo conferma: questo fa parte del suo piano per uccidere Peter. Abbiamo un flashback di quella mattina in cui lei rimuove di proposito il kit di emergenza dall’auto e recupera invece una penna scaduta dalla spazzatura, sigillando così il destino di Peter. Il detective Alcaras riceve poi una telefonata che conferma che Peter è effettivamente morto.

Riguardo alla morte del suo personaggio alla fine della serie, Lacy ha raccontato a RadioTimes.com la sua reazione: “Beh, ero deluso perché mi piace Peter. Ho sempre più affinità con questi personaggi sgradevoli rispetto forse al pubblico o agli altri personaggi. Ma allo stesso tempo [mi sembra] inevitabile.

”È come dire: ‘Non è possibile che continui a vivere’. Questo deve finire in un modo o nell’altro ed è davvero appagante, come una storia è davvero appagante. Inoltre, come attore, hai la possibilità di recitare una scena di morte ed è divertente. È divertente, ecco perché amo farlo fin da quando ero bambino, semplicemente fingere di fare tutte queste cose folli, semplicemente fingere”.

Cosa è successo a Marissa in All Her Fault?

Il giorno seguente, Lia viene portata dalla polizia per essere interrogata e viene rivelato che Marissa deve aver consumato qualcosa che conteneva soia, a cui Peter era gravemente allergico. Lia ha fatto di tutto per assicurarsi che tutto fosse etichettato correttamente e la polizia le chiede se Marissa abbia controllato le etichette degli alimenti o se semplicemente abbia dimenticato di farlo.

Vediamo che, in realtà, Marissa aveva letto le etichette e Lia l’aveva vista farlo. Ma quando la polizia la pressa per avere una risposta, Lia ricorda il modo orribile in cui Peter le ha parlato alla veglia funebre e mente per Marissa.

È passato un po’ di tempo quando rivediamo Marissa a casa con Milo, dove sta preparando le sue cose per traslocare. Riceve la visita del detective Alcaras, che le parla della sinestesia che ha scoperto avere sia Milo che Carrie. Dice a Marissa che sa che lei era incosciente e non era a conoscenza delle decisioni prese da Peter, aggiungendo che pensa che Peter abbia ucciso il padre di Carrie e messo Milo nel bagagliaio dell’auto. Riconosce anche che Marissa avrebbe scoperto tutto questo solo quando Carrie si è presentata alla sua porta e che avrebbe dovuto prendere alcune decisioni difficili.

Sebbene abbia risolto il caso, dice a Marissa che ora è ufficialmente chiuso. Anche se non dovrebbe sentirsi a posto con se stesso, ammette di stare bene e se ne va.

Vediamo poi Marissa e Milo correre lungo la strada per andare a trovare Jenny e suo figlio, godendosi una serata insieme sorridendo e sorseggiando vino.