Daisy Ridley pronta per un cinecomic da protagonista?

Daisy Ridley tornerà nella Galassia Molto, Molto Lontano nei panni di Rey “Skywalker” in almeno un prossimo film di Star Wars, ma sembra che l’attrice britannica potrebbe anche essere in lizza per un ruolo da protagonista nel suo primo franchise tratto da un fumetto.

In precedenza era stata collegata al film di Spider-Woman della Sony Pictures, firmato dalla regista Olivia Wilde, ma il progetto è ormai defunto, poi è stato detto che era nel mirino dei Marvel Studios per un ruolo non ancora reso noto. Tuttavia, non si tratta di uno dei grandi franchise di supereroi a cui si dice che Ridley sia legata.

Secondo Daniel Richtman, Daisy Ridley è in trattative per recitare in un adattamento della graphic novel del 2013 di Tony Cliff, Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant. La Disney detiene i diritti su questa proprietà dal 2016, ma da allora non ci sono stati sviluppi sul progetto. Si dice che il personaggio di Ridley, Delilah, sia “addestrato in 47 tecniche di combattimento con la spada” e venga descritto come “un’Indiana Jones al femminile“. Roy Lee, Mark Mower e Justin Giritlian erano stati scelti come produttori nel 2016, ma non siamo sicuri che siano ancora coinvolti.

Secondo una sinossi ufficiale: “L’adorabile Delilah Dirk è un’avventuriera del XIX secolo. Ha viaggiato in Giappone, Indonesia, Francia e persino nel Nuovo Mondo. Utilizzando le abilità acquisite lungo il cammino, le avventure di Delilah continuano mentre trama per derubare un ricco e corrotto sultano di Costantinopoli. Con l’aiuto del suo idrovolante e del suo nuovo amico, Selim, elude le guardie del sultano, fa mangiare la polvere ai pirati inferociti e si fa strada combattendo attraverso la campagna. Per Delilah, un’avventura porta all’altra in questa emozionante e divertente puntata della sua vita emozionante.”

Che il ruolo di Delilah Dirk vada in porto o meno, c’è sempre la possibilità che Ridley possa fare il salto nell’MCU o nel DCU in futuro. Parlando con ComicBook.com del suo recente film d’azione, The Cleaner, Ridley ha ammesso di essere “aperta a tutto” quando si tratta di interpretare un ruolo basato sui fumetti.

“Lavoro con questo fantastico secondo assistente alla regia di nome Matthew Sharp, e mi scrive perché sta lavorando ad Avengers, e mi dice: ‘Se mi chiamano’. Quindi ho risposto: ‘Se mi chiamano, assolutamente’. Poi, ovviamente, adoro Batman, adoro Il Pinguino. Sono una fan di tantissimi film. Sì, sono aperta a tutto.”