The Conjuring – Il Rito Finale fa la storia del cinema horror al box office

I film di The Conjuring sono sempre stati molto popolari tra il grande pubblico, ma non siamo sicuri che qualcuno avrebbe potuto prevedere quello che è successo. Dopo un weekend di apertura molto migliore del previsto al botteghino mondiale, l’ultimo (ne sapremo di più) capitolo della saga horror soprannaturale, The Conjuring – Il Rito Finale, ha ottenuto il più grande incasso globale nella storia del cinema horror.

Il nono capitolo della saga di Warner Bros. e New Line (il quarto della serie principale) ha incassato 194 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend di uscita, posizionandosi significativamente al di sopra della stima di domenica di 187 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo supera It del 2017, che era stato il precedente incasso horror più alto con 190 milioni di dollari. Il Rito Finale ha anche stabilito un nuovo record a livello internazionale con un debutto da 110 milioni di dollari, superando It: Capitolo due del 2019 (92 milioni di dollari).

Si è rivelato un anno molto positivo per la Warner Bros., dopo che lo studio ha attraversato un periodo difficile con titoli come Joker: Folie à Deux, Mickey 17 e The Alto Knights. La WB ha ora fatto la storia del botteghino diventando il primo studio ad avere sette film consecutivi con incassi superiori ai 40 milioni di dollari.

Inoltre, Superman di James Gunn è stato il film di supereroi con il maggior incasso del 2025, superando I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Captain America: Brave New World e Thunderbolts*.