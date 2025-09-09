HomeCinema News2025

The Conjuring – Il Rito Finale fa la storia del cinema horror al box office

Di Chiara Guida

-

The Conjuring - Il rito finale spiegazione finale film
Patrick Wilson e Vera Farmiga in The Conjuring - Il rito finale

I film di The Conjuring sono sempre stati molto popolari tra il grande pubblico, ma non siamo sicuri che qualcuno avrebbe potuto prevedere quello che è successo. Dopo un weekend di apertura molto migliore del previsto al botteghino mondiale, l’ultimo (ne sapremo di più) capitolo della saga horror soprannaturale, The Conjuring – Il Rito Finale, ha ottenuto il più grande incasso globale nella storia del cinema horror.

Il nono capitolo della saga di Warner Bros. e New Line (il quarto della serie principale) ha incassato 194 milioni di dollari in tutto il mondo nel suo primo weekend di uscita, posizionandosi significativamente al di sopra della stima di domenica di 187 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo supera It del 2017, che era stato il precedente incasso horror più alto con 190 milioni di dollari. Il Rito Finale ha anche stabilito un nuovo record a livello internazionale con un debutto da 110 milioni di dollari, superando It: Capitolo due del 2019 (92 milioni di dollari).

The Conjuring – Il Rito Finale: la storia vera dietro al film

Si è rivelato un anno molto positivo per la Warner Bros., dopo che lo studio ha attraversato un periodo difficile con titoli come Joker: Folie à Deux, Mickey 17 e The Alto Knights. La WB ha ora fatto la storia del botteghino diventando il primo studio ad avere sette film consecutivi con incassi superiori ai 40 milioni di dollari.

Inoltre, Superman di James Gunn è stato il film di supereroi con il maggior incasso del 2025, superando I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Captain America: Brave New World e Thunderbolts*.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
