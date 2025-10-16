Festa del Cinema di Roma: le immagini della cerimonia d’apertura

La 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma si è aperta con una serata ricca di fascino, stelle del cinema e attese emozioni. Sul tappeto rosso del MFX Auditorium – Parco della Musica, volti noti del cinema italiano e internazionale hanno sfilato tra flash, applausi e grandi aspettative per il cinema che verrà.
Tra gli scatti più suggestivi, spicca la foto d’ingresso di Virginia Raffaele, che con eleganza e sicurezza ha incarnato l’attesa dell’apertura sul palco. Al suo fianco, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Giuseppe Ignazio Loi hanno percorso il red carpet per presentare il film La vita va così di Riccardo Milani, opera scelta come film d’apertura della manifestazione.
Le immagini raccontano anche momenti informali e di convivialità: sorrisi dietro le quinte, registi e attori che si complimentano, e l’arrivo delle autorità culturali. Tra i protagonisti fotografati compaiono anche Geppi Cucciari, presente con un cameo nel film, e i membri del cast riuniti in gruppo sotto i riflettori.
Per Milani e gli interpreti italiani, questa serata segna l’inizio di un viaggio promozionale intenso. L’attesa è alta per il film, distribuito da Medusa Film e PiperFilm, che uscirà nelle sale il 23 ottobre. Le foto dell’apertura sono ora disponibili nella gallery ufficiale di Cinefilos — un racconto visivo della magia della festa, tra glamour, emozione e arte cinematografica.