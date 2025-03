David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars | I vincitori ricevono la statuetta Bulgari

Dopo l’annuncio dei vincitori della seconda edizione del premio “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, lo scorso 13 dicembre, al Museo Nazionale del Bargello, al termine della “50 Giorni”, sabato 29 marzo, nella sede della Regione Toscana, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento cinematografico, nato dalla collaborazione tra la rassegna di festival internazionali “50 Giorni di Cinema a Firenze”, a cura di Fondazione Sistema Toscana e l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello.

I vincitori della seconda edizione dei “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” sono: Federico Cesari, Celeste Dalla Porta, Carlotta Gamba, Matteo Oscar Giuggioli, Tecla Insolia e Emanuele Palumbo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis, dell’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini e di Aldo Cursano, membro di Giunta della Camera di Commercio di Firenze e presidente di PromoFirenze.

Ai sei giovani talenti del cinema italiano, protagonisti di film e serie tv di grande successo, sono state consegnate le statuette, appositamente create da Bvlgari, storico partner dei David di Donatello.

I vincitori dell’edizione 2025 dei “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, sono stati scelti per la qualità del loro lavoro dalla Presidenza del David e dal Consiglio Direttivo composto da Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Giuliana Fantoni, Francesco Giambrone, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti, Alessandro Usai. La preselezione è stata realizzata dall’Unione Italiana Casting Director U.I.C.D. in dialogo con le associazioni di agenti A.S.A. e L.A.R.A.

Il premio “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars” è pertanto frutto della collaborazione tra le varie e importanti professioni dell’industria del cinema, sotto l’egida del Ministero della Cultura, avvalendosi della collaborazione della Regione Toscana, del Comune di Firenze con Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.

I sei attori vincitori, stanno svolgendo un percorso di formazione con una serie di “mentori” d’eccezione, che mettono loro a disposizione la propria esperienza e la professionalità maturata in diversi ambiti professionali: fra questi, la citata Piera Detassis; la nota attrice e regista Sonia Bergamasco; Paolo Mereghetti, critico del Corriere della Sera e autore del celebre “Dizionario dei film”; Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca; Francesca Medolago Albani, segretaria generale di Anica Academy; Virgilio Sieni, coreografo e danzatore, creatore Centro Nazionale di Produzione a lui intitolato.

Grande soddisfazione per il premio agli attori emergenti del cinema italiano è stata espressa dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “E’ importante valorizzare i giovani talenti del nostro cinema e incoraggiare anche attraverso riconoscimenti così importanti il loro impegno e la loro creatività” – ha affermato. “La Toscana crede nel cinema, un settore strategico nel quale investe risorse, come dimostrano i fondi assegnati per sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive o l’attivazione di corsi di formazione nei mestieri del cinema, che si svolgeranno nella sede di Manifatture Digitali Cinema Prato, infrastruttura che fa capo alla nostra Toscana Film Commission. Nel ribadire il sostegno delle istituzioni toscane al mondo del cinema e della cultura, auguro ai vincitori del premio un futuro ricco di successi”.

“Il David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars è un’iniziativa straordinaria nata dalla collaborazione tra l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello e Fondazione Sistema Toscana” – ha dichiarato la presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Piera Detassis – . “Un premio già importante, pensato per sostenere i giovani talenti del nostro cinema che a Firenze ricevono la preziosa riproduzione in scala del Premio David di Donatello realizzata in esclusiva da Bvlgari e già ribattezzata affettuosamente “Il Davidino.”

“Avere in città, per la seconda volta, un evento rilevante come la consegna del principale riconoscimento cinematografico italiano, il David di Donatello, ci riempie d’orgoglio” ha detto l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini. “E’ un riconoscimento prestigioso che nasce dalla collaborazione con la rassegna di festival internazionali “50 Giorni di Cinema a Firenze” con la quale come Comune collaboriamo, rendendo il ruolo della nostra città sempre più centrale nel cinema”.

“E’ un onore partecipare alla premiazione dei nuovi talenti del cinema italiano” ha dichiarato Aldo Cursano, membro della giunta della Camera di commercio di Firenze e presidente della sua azienda speciale PromoFirenze –. “Ritengo il cinema non solo un caposaldo della cultura, ma anche un volano dell’economia fiorentina, attraverso le tante pellicole di alta qualità girate nelle nostre zone, che hanno alimentato la nascita nell’indotto di una serie di aziende di servizi. Come Camera di commercio e PromoFirenze vogliamo essere al fianco della Regione nel promuovere il cinema d’eccellenza”.

Ha inviato il suo saluto il presidente della Fondazione CR Firenze, Bernabò Bocca, cha ha dichiarato: “La nostra istituzione sta destinando le sue migliori energie e ingenti risorse nel campo della didattica e per la formazione dei giovani, ai vari livelli e nei diversi ambiti. Questo riconoscimento premia talenti in un campo importante quale è quello cinematografico che sta incontrando una crescente attenzione soprattutto nella fascia giovanile. Siamo sempre stati convinti del forte valore educativo che hanno le arti dello spettacolo e facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ai sei giovani vincitori”.