10 cose che speriamo siano vere su Avengers: Doomsday in base all’ordine di rivelazione del cast

La dinamica tra Sam e Bucky è una delle più divertenti dell’ MCU . Sebbene questo sia stato il fulcro di The Falcon and the Winter Soldier , c’è ancora spazio per ulteriori sviluppi e sembra che la Marvel sia pronta a esplorare questo potenziale . Con il mondo che si sta ancora abituando a Sam nei panni di Capitan America e Bucky che cerca un rinnovato senso di scopo tra i Thunderbolts , la loro collaborazione potrebbe essere un arco emotivo chiave nel film.

Uno dei dettagli più emozionanti della rivelazione del cast è stata la vicinanza di Anthony Mackie e Sebastian Stan . Mackie, che interpreta Sam Wilson (il nuovo Capitan America dell’ MCU ), è stato rivelato per terzo, con Sebastian Stan, Bucky Barnes (alias il Soldato d’Inverno), apparso subito dopo. Questa collocazione dei due attori suggerisce che Sam e Bucky faranno di nuovo squadra in Avengers: Doomsday .

Doomsday ci regala una reunion di Top Gun: Maverick

Un dettaglio inaspettato ma intrigante nella rivelazione del casting di Avengers: Doomsday è stato il posizionamento consecutivo di Danny Ramirez e Lewis Pullman, entrambi protagonisti di Top Gun: Maverick. Lewis Pulman interpreta un personaggio chiamato semplicemente Bob in Thunderbolts*, anche se si sospetta fortemente che sia il supereroe complesso e afflitto della Marvel, Sentry. Ramirez, nel frattempo, è stato presentato in The Falcon and the Winter Soldier nel ruolo di Joaquin Torres e ha assunto ufficialmente il ruolo di Falcon in Captain America: Brave New World.

Il fatto che Ramirez sia stato rivelato subito dopo suggerisce che i loro personaggi potrebbero avere una trama comune. Anche se la trama di Bob in Thunderbolts* non è stata confermata, dai trailer sembra che si unirà all’omonima squadra di antieroi, che è confermata anche nel cast di Avengers: Doomsday. Allo stesso modo, la collaborazione di Ramirez con Sam Wilson implica il suo posto nella nuova squadra di Vendicatori di Cap, il che significa che gli ex attori di Top Gun: Maverick potrebbero riunirsi per una battaglia molto diversa, aggiungendo un altro livello di cameratismo al cast.