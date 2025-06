DC Studios: aggiornamenti su Waller, Batman, Teen Titans e gli altri progetti

Il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, ha usato il suo account @Threads per rispondere alle domande dei fan su diversi argomenti relativi all’imminente uscita cinematografica del Big Blue e al futuro del DCU.

L’ex regista dei Guardiani della Galassia ha dedicato gran parte del suo tempo a smentire le voci e ad aggiornare i progetti DCU, rivelando:

Waller è ancora in fase di sviluppo e non è stato rielaborato per diventare una serie di Checkmate;

è ancora in fase di sviluppo e non è stato rielaborato per diventare una serie di Checkmate; Kevin Feige non ha visto un’anteprima di Superman ;

non ha visto un’anteprima di ; Non capisce il dibattito sull’opportunità che il cappuccio di Batman abbia gli occhi bianchi;

James Gunn ha voce in capitolo su come saranno tutti i costumi DCU, ma generalmente si rimette a chi dirige il film;

ha voce in capitolo su come saranno tutti i costumi DCU, ma generalmente si rimette a chi dirige il film; I DC Studios non inseguiranno attori a cui non piacciono i film sui supereroi, come ha scritto Gunn: “Voglio reclute, non volontari. Non voglio convincere nessuno a fare qualcosa che non li entusiasmi”. Aspettatevi che gli eroi del DCU indossino nuovi costumi quando appariranno nei sequel o faranno cameo in altri film;

non inseguiranno attori a cui non piacciono i film sui supereroi, come ha scritto Gunn: “Voglio reclute, non volontari. Non voglio convincere nessuno a fare qualcosa che non li entusiasmi”. Aspettatevi che gli eroi del DCU indossino nuovi costumi quando appariranno nei sequel o faranno cameo in altri film; Il casting di Teen Titans non si avvierà quest’autunno;

non si avvierà quest’autunno; DC Studios non è attualmente in fase di casting per Batman;

Altri progetti del DCU, oltre a quelli formalmente annunciati, stanno per ricevere il via libera.

Forse la cosa più divertente menzionata da James Gunn è stato l’apparente piano dei fan accaniti di #RestoreTheSnyderVerse di sabotare gli incassi al botteghino di apertura di Superman. Gunn ha detto: “LOL, penso che sopravviveremo. Non sono sicuro che le otto persone che ascoltano quel tizio (mi sbilancio e dico che è un tizio) influenzeranno il corso degli eventi”.

Gunn ha anche spiegato i commenti precedenti sul fatto che Lanterns sia una serie con i piedi per terra. Ha spiegato che definire la serie con i piedi per terra non significa che la maggior parte dell’azione si svolga sulla Terra: “Non è questo che intendo con ‘con i piedi per terra’. Intendevo con i piedi per terra in termini di personaggi a tutto tondo che fanno scelte realistiche. Molte storie di fantascienza extraterrestri sono con i piedi per terra”.

Superman uscirà il 9 luglio 2025, segnando il film inaugurale del reboot DCU Chapter One: Gods and Monsters di James Gunn. Gunn non solo dirige, ma ha anche scritto la sceneggiatura di questo attesissimo film, precedentemente intitolato Superman: Legacy.

Il film vanta un cast stellare:

David Corenswet interpreta il doppio ruolo di Kal-El/Clark Kent.

interpreta il doppio ruolo di Kal-El/Clark Kent. Rachel Brosnahan interpreta l’intrepida reporter Lois Lane.

interpreta l’intrepida reporter Lois Lane. Nicholas Hoult incarna l’arcinemico di Superman, Lex Luthor.

Un gruppo di altri eroi e personaggi degni di nota include Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl ed Edi Gathegi nei panni di Mister Terrific.

A supporto del cast principale troviamo:

Sean Gunn nei panni di Maxwell Lord.

nei panni di Maxwell Lord. María Gabriela de Faría nei panni di Angela Spica/L’Ingegnere.

nei panni di Angela Spica/L’Ingegnere. Terence Rosemore nei panni di Otis.

nei panni di Otis. Wendell Pierce nei panni di Perry White.

nei panni di Perry White. Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher.

nei panni di Eve Teschmacher. Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho.

Pruitt Taylor Vince e Neva Howell interpretano rispettivamente i genitori adottivi di Clark Kent, Jonathan “Pa” Kent e Martha “Ma” Kent. Inoltre, Milly Alcock debutterà come Supergirl in questo film prima di dirigere la sua avventura da solista.