Rachel Brosnahan: 10 cose che forse non sai sull’attrice

Nonostante sia nel mondo dello spettacolo da appena una decina d’anni, l’attrice Rachel Brosnahan ha già conquistato numerosi spettatori con il suo ruolo nella serie La fantastica signora Maisel, ottenendo anche importanti riconoscimenti da parte della critica. L’attrice si è infatti affermata in breve come uno dei nomi su cui puntare per il futuro, e fino ad ora i personaggi da lei affrontati le hanno permesso di sfoggiare numerose qualità del suo talento, che lascia immaginare una florida carriera.

Ecco 10 cose che forse non sai su Rachel Brosnahan.

I film e i programmi TV di Rachel Brosnahan

1. È protagonista di una celebre serie TV. L’attrice inizia a recitare in televisione comparendo in alcuni episodi di celebri serie come Gossip Girl (2010), The Good Wife (2010), In Treatment (2010), CSI: Miami (2011), Grey’s Anatomy (2013), e Orange Is the New Black (2013), acquisendo maggior notorietà recitando in The Blacklist (2014), Black Box (2014), Olve Kitteridge (2014), House of Cards (2013-2015), Manhattan (2014-2015), Crisi in sei scene (2016). Nel 2017 viene scelta come protagonista della serie La fantastica signora Maisel, ruolo che ricopre fino al 2023.

2. Ha recitato in alcuni film per il cinema. La Brosnahan esordisce al cinema nel 2009 con il film Il mai nato. Successivamente recita nei film The Truth About Average Guys (2009), Coming Up Roses (2011), Beautiful Creatures – La sedicesima luna (2013), I’m Obsessed with You (But You’ve Got to Leave Me Alone) (2014), Segreti di famiglia (2015), L’ultima tempesta (2016) e Boston – Caccia all’uomo (2016). Torna poi sul grande schermo con L’ombra delle spie (2020), Sono la tua donna (2020), Morto per un dollaro (2022) e Operazione vendetta (2025). Nel 2025 è anche in Superman di James Gunn e con David Corenswet.

Rachel Brosnahan in Gossip Girl

3. Ha avuto un piccolo ruolo nella serie. All’inizio della sua carriera, Rachel Brosnahan ha avuto un piccolo ruolo nella celebre serie Gossip Girl. È apparsa nell’episodio It’s a Dad, Dad, Dad, Dad World, il ventesimo della terza stagione, andato in onda nel 2010. In quella puntata interpretava CeCe, una giovane studentessa coinvolta marginalmente nelle dinamiche dell’élite dell’Upper East Side. Si è trattato di una breve apparizione, ma significativa per il percorso dell’attrice.

Rachel Brosnahan in House of Cards

4. Ha interpretato un personaggio ricorrente nella serie Netflix. Nel 2013, prima di diventare popolare grazie alla serie La fantastica signora Maisel, l’attrice ha ottenuto una prima notorietà interpretando in ben diciannove episodi la parte di Rachel Posner, personaggio ricorrente nelle prime tre stagioni della serie House of Cards, con Kevin Spacey. Il personaggio era quello di una prostituta, la quale ha una relazione con Doug Stamper.

Rachel Brosnahan in La fantastica signora Maisel

5. Ha vinto importanti premi. Per il suo ruolo nella serie La fantastica signora Maisel, la Brosnahan ha ottenuto nel 2018 un Emmy Awards come miglior attrice protagonista in una serie commedia, venendo poi candidata al ruolo anche nel 2019, 2020, 2022 e 2024. Ha inoltre vinto due Golden Globe, nel 2018 e nel 2019, come miglior attrice in una serie commedia, oltre ad altre nomination del 2020 e nel 2024. La serie l’ha così resa una delle più popolari, premiate e apprezate attrici televisive della sua generazione.

Rachel Brosnahan è Lois Lane in Superman accanto a David Corenswet

6. L’intesa con il collega le ha fatto vincere il ruolo. David Corenswet e Rachel Brosnahan sono stati scelti insieme per interpretare Clark Kent/Superman e Lois Lane, in base alla loro intesa sullo schermo. Secondo James Gunn, “Abbiamo mescolato e abbinato questi diversi attori e attrici per scoprire non solo chi fosse il miglior Clark e chi fosse la miglior Lois, ma anche chi fosse il miglior ‘Clois’, chi fosse la miglior coppia. Penso che David fosse il miglior Clark, Rachel la miglior Lois, ma avevano anche la migliore intesa insieme“.

7. Ha studiato la storia del personaggio. Per interpretare Lois Lane in Superman, Rachel Brosnahan ha raccontato di essersi preparata rileggendo vecchi fumetti e guardando interpretazioni precedenti del personaggio, da Margot Kidder ad Amy Adams. In un’intervista ha spiegato di voler rendere Lois “una donna moderna, curiosa, brillante e coraggiosa”, capace di tenere testa a Superman ma anche profondamente umana. Brosnahan ha sottolineato quanto fosse importante dare autenticità al ruolo, evitando caricature, e quanto sia stata emozionata dal poter contribuire a un personaggio così iconico.

Rachel Brosnahan è su Instagram

8. È presente sul social network. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un proprio profilo verificato seguito da ben 1,2 milioni di persone e dove attualmente si possono ritrovare circa 100 post. Questi sono principalmente immagini relative a suoi lavori da attrice e da modella, inerenti il dietro le quinte di tali progetti o promozionali nei loro confronti. Ma non mancano anche curiosità, momenti di svago, eventi a cui ha preso parte e altre situazioni ancora. Seguendola, si può dunque rimanere aggiornati su tutte le sue novità.

Rachel Brosnahan e il marito Jason Ralph

9. È sposata. Dal 2015 l’attrice Rachel Brosnahan ha una relazione con l’attore Jason Ralph, conosciuto durante le riprese del film indipendente I’m Obsessed with You (But You’ve Got to Leave Me Alone). La loro storia d’amore è cresciuta lontano dai riflettori, tanto che per un periodo la coppia ha mantenuto segreto anche il matrimonio, celebrato nel 2017. I due sono apparsi insieme in vari eventi pubblici, incluso il tappeto rosso degli Emmy Awards, e condividono una forte riservatezza, pur sostenendosi a vicenda nei rispettivi percorsi artistici. Jason Ralph è noto soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie The Magicians.

L’età, l’altezza e il fisico di Rachel Brosnahan

10. Rachel Brosnahan è nata a Milwaukee, nel Wisconsin, Stati Uniti, il 12 luglio 1990. L’altezza complessiva dell’attrice è di 161 centimetri. Per quanto riguarda il suo fisico, Brosnahan ha raccontato di mantenersi in forma con allenamenti costanti e uno stile di vita equilibrato, praticando yoga e pilates. Per il ruolo di Midge in La fantastica signora Maisel, ha anche lavorato con un vocal coach e ha sostenuto ritmi intensi sul set, che lei stessa ha definito “un vero allenamento fisico quotidiano“. Ha sottolineato l’importanza del benessere mentale tanto quanto quello fisico.

