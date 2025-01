Denis Villeneuve denuncia gli Oscar per aver squalificato la colonna sonora di Dune 2 di Hans Zimmer

Denis Villeneuve ha criticato l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences per aver squalificato la colonna sonora di Dune: Parte Due di Hans Zimmer non è stata presa in considerazione per la categoria Miglior colonna sonora originale agli Oscar del 2025. Secondo le regole dell’Academy, la colonna sonora di un sequel deve essere composta per almeno l’80% da composizioni originali per potersi qualificare. Poiché il lavoro di Zimmer per la Seconda Parte incorpora elementi sostanziali di Dune: Parte Uno, purtroppo non ha soddisfatto questo criterio. Zimmer aveva già vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora originale nel 2022 per Dune: Parte Uno.

Secondo Slash Film, Villeneuve ha affrontato la decisione dell’Academy durante una recente proiezione di Dune: Parte Due. Le musiche del sequel, pur attingendo a piene mani dal suo predecessore, presentano arrangiamenti e temi originali e Villeneuve, nei suoi commenti, ha elogiato Zimmer definendolo un genio. Di seguito sono riportati i commenti completi di Villeneuve sulla squalifica:

Powered by

“Sono assolutamente contrario alla decisione dell’Academy di escludere Hans, francamente, perché ritengo che la sua colonna sonora sia una delle migliori dell’anno. Non uso spesso la parola genio, ma Hans lo è”.

Cosa significa questo per il franchise di Dune e per la stagione dei premi

Le regole dell’Academy mirano a garantire che la musica di un sequel si distingua da quella del film precedente, dando priorità all’originalità nella categoria. Mentre Dune: Parte Due introduce diversi nuovi brani musicali, la sua dipendenza da motivi, strumenti e leitmotiv del primo film è in linea con la visione di Villeneuve della serie di Dune. Questa continuità, tuttavia, è diventata un fattore critico per l’inammissibilità della colonna sonora.

Per questo motivo, la delusione di Villeneuve per la decisione riflette le sfide che i sequel devono affrontare durante la stagione dei premi. Sebbene la colonna sonora di Zimmer migliori l’esperienza complessiva del film, la decisione dell’Academy deriva dalla volontà di premiare l’originalità piuttosto che la coerenza tematica. Con il compositore già nominato undici volte all’Oscar per il primo film, la squalifica del sequel mette in luce la complessità di premiare i franchise all’interno delle linee guida dell’Academy.

Finora, in questa stagione dei premi, Dune: Parte Due ha dovuto affrontare altri ostacoli legati ai premi. Tra gli ostacoli si annoverano fattori come l’uscita ritardata a causa dello sciopero della Writers Guild of America del 2023, che ha spostato la prima del film dal novembre 2023 al marzo 2024. Questo ritardo ha potenzialmente influito sulla sua visibilità e sullo slancio della campagna di premiazione, mettendo ulteriore pressione sul suo riconoscimento agli Oscar del 2025.