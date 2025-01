Until Dawn: Sony conferma che il film si discosta in modo significativo dal gioco

Sony ha confermato che l’imminente adattamento cinematografico di Until Dawn si discosterà in modo significativo dal gioco, differenziando il film dal materiale di partenza. Basato sull’omonimo videogioco del 2015, il prossimo film di Until Dawn segue un gruppo di personaggi terrorizzati da misteriose forze soprannaturali. Nel gioco, questo accade quando un gruppo di amici pernotta insieme in una baita e il giocatore deve fare delle scelte che determinano chi vivrà per tutto il gioco e chi morirà lungo il percorso.

Ora, parlando a una presentazione durante il CES 2025 (via TechRadar), Sony ha confermato che il prossimo adattamento cinematografico di Until Dawn , che uscirà il 25 aprile 2025, sarà caratterizzato da una nuova storia e da nuovi personaggi. La conferma dello studio significa che il film non sarà un adattamento diretto del gioco. Al contrario, seguirà un gruppo diverso di persone con una nuova trama, con l’unico ritorno di Peter Stormare nel ruolo del Dr. Alan J. Hill.

Powered by

Il regista David F. Sandberg ha anche postato su Instagram un video del discorso sul film al CES. Durante il discorso, è stato confermato che appariranno alcuni elementi del gioco e che si tratterà di un “omaggio” alla storia originale. Stormare conferma anche il suo ritorno insieme alla nuova storia e ai nuovi personaggi, affermando che il film è perfetto sia per i fan che per i nuovi arrivati. Il video di Sandberg può essere visto qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David F. Sandberg (@ponysmasher)

Cosa significa la nuova storia di Until Dawn per l’adattamento cinematografico

Le scelte più importanti di Until Dawn riguardano la vita o la morte del personaggio in determinate situazioni. L‘interattività del giocatore è una parte importante del gioco, che si basa anche su elementi slasher e di terrore soprannaturale per offrire un’esperienza horror unica. Tuttavia, la notizia che l’adattamento cinematografico avrà un cast e una storia diversi significa che alcuni elementi non verranno riproposti. Uno dei principali è lo Psycho, un cattivo slasher che è in realtà un personaggio del gioco, motivato da un evento importante che è il motivo per cui i personaggi si recano alla baita.

Tuttavia, il film potrebbe continuare a utilizzare gli stessi elementi soprannaturali, come i wendigo, che sarebbero facili da inserire in una storia originale grazie alla loro versatilità. Purtroppo, questo significa che personaggi classici come Josh (Rami Malek), Sam (Hayden Panettiere) e Mike (Brett Dalton) non torneranno in nessuna veste. Tuttavia, ciò significa che il nuovo cast interpreterà personaggi diversi a cui il pubblico potrà affezionarsi prima dell’inizio degli orrori, e che l’adattamento del videogioco live-action si differenzierà per questa decisione.