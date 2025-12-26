Stranger Things – Stagione 5 Volume 2, spiegazione: il piano della dottoressa Kay e perché ha bisogno di Undici

Kali è tornata in Stranger Things – Stagione 5, e il Volume 2 ha fornito informazioni fondamentali sulla dottoressa Kay e sul motivo per cui aveva preso di mira gli ex soggetti degli esperimenti di Martin Brenner. Nel corso del Volume 1, la dottoressa Kay era determinata a trovare Undici, e ha quasi avuto l’occasione di riuscirci quando El e Hopper hanno fatto irruzione nella base militare nel Sottosopra.

Il finale del Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things è stato ricco di sorprese, ma uno dei colpi di scena principali è stato il ricongiungimento tra Kali ed El. Il ritorno ufficiale di Kali in Stranger Things era stato ipotizzato da tempo. Detto questo, sarebbe stato quasi impossibile prevedere completamente il suo destino e ciò che la dottoressa Kay stava realmente facendo con lei all’interno della base.

Vecna resta il villain principale di Stranger Things, ma il ruolo di Linda Hamilton nel cast della stagione 5 ha introdotto un antagonista secondario nella serie. Sebbene la dottoressa Kay avrà ancora un ruolo nell’episodio finale di Stranger Things, la serie ha quantomeno chiarito l’importanza del personaggio e le sue vere intenzioni.

Perché Kali era tenuta prigioniera nella base militare del Sottosopra

Dopo essere fuggita dalla base militare insieme a Undici e Hopper, Kali ha raccontato alla sua “sorella” come fosse stata catturata dal team della dottoressa Kay. Non solo le avevano rasato la testa e l’avevano immobilizzata per prelevarle continuamente il sangue, ma avevano anche ucciso i suoi amici prima di portarla nel Sottosopra. Nonostante fosse estremamente debole, Kali era quasi riuscita a scappare dalla base.

Kali finse che il suo corpo stesse cedendo, così che i medici la liberassero dalle restrizioni. A quel punto attaccò il personale militare, che si trattasse di dottori o di soldati armati. Mentre cercava una via d’uscita, Kali scoprì cosa stesse davvero facendo la dottoressa Kay con lei e con il suo sangue. Prima che potesse agire sulla base di quella scoperta, venne nuovamente catturata e tenuta in ostaggio fino a quando Hopper ed El non la trovarono dall’altro lato della porta blindata.

Non è chiaro per quanto tempo Kali sia rimasta prigioniera della dottoressa Kay e dell’esercito, ma ora sappiamo perché in quel momento fosse così sollevata di riunirsi con El. Kali ha ammesso di non sapere nemmeno che Henry fosse ancora vivo. In teoria, avere un’altra persona dotata di poteri dalla loro parte sarebbe stato un vantaggio contro Vecna. Tuttavia, Kali ha anche espresso la sua preoccupazione per il futuro di El, dopo aver compreso le vere motivazioni della dottoressa Kay.

Cosa sta facendo la dottoressa Kay con le donne incinte: sta riavviando il programma del dottor Brenner?

Durante il suo tentativo di fuga, Kali ha scoperto intere stanze piene di donne incinte tenute prigioniere nella base. Le donne, tutte in stato avanzato di gravidanza, ricevevano trasfusioni di sangue, ma non si trattava di un sangue qualunque: era il sangue di Kali. Qualunque cosa sperasse di ottenere la dottoressa Kay, non stava funzionando, dato che le donne erano a malapena coscienti, e Kali ha descritto a El che stavano “morendo”.

La dottoressa Kay ha di fatto ripreso il lavoro del Progetto Indigo del dottor Brenner, creato per replicare le abilità di Henry in nuovi soggetti di prova. Come confermato dalla storia di Henry in Stranger Things, il dottor Brenner somministrava trasfusioni del sangue di Henry a donne incinte nella speranza che i loro figli non ancora nati sviluppassero gli stessi poteri. In base a ciò che accadde con Undici e Henry dopo il massacro della Rainbow Room, Brenner capì che il suo programma aveva avuto successo.

Non riuscendo a rintracciare Undici, la dottoressa Kay si è rivolta all’unico altro soggetto ancora in vita, oltre a Henry: Kali, nota anche come Otto. Proprio come Brenner, la dottoressa Kay aveva bisogno del sangue di un ex soggetto per usarlo sulle donne incinte e creare nuove “armi”. Come ha confermato Kali, l’unico modo per creare davvero qualcuno potente quanto Henry sarebbe stato utilizzare il sangue di Undici.

Perché la dottoressa Kay ha bisogno del sangue di Undici affinché il suo piano funzioni

Tra tutti i soggetti del Progetto Indigo, Undici si è rivelata l’unica le cui capacità potevano raggiungere il livello di quelle di Henry. Pertanto, affinché la dottoressa Kay potesse riportare in vita con successo il Progetto Indigo, l’esercito avrebbe avuto bisogno del sangue di El da trasfondere alle donne incinte. Kali ha rivelato questa verità a Undici dopo la loro fuga dalla base, spiegando ulteriormente perché la dottoressa Kay e i militari non avessero mai smesso di cercarla.

Dal momento che la telecinesi di Undici deriva dalla trasfusione del sangue di Henry nella madre di El, Terry Ives, la dottoressa Kay aveva intenzione di trattare Undici come la sua versione di Henry. Sebbene l’esercito potesse dare la caccia a Henry, questo avrebbe significato affrontare di nuovo Vecna, cosa che non era andata affatto bene nel finale del Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things. Questo spiega anche perché la dottoressa Kay non avrebbe permesso ai militari di fare del male a Undici qualora l’avessero trovata.

Perché Kali non crede che Undici possa vivere una vita normale (anche se Henry venisse ucciso)

Oltre a raccontare tutto ciò che aveva vissuto sotto il controllo dell’esercito, Kali ha dichiarato di non credere che il ciclo finirà mai. Undici ha ribattuto che avrebbero ucciso Henry e la dottoressa Kay, ma Kali teme che esisteranno sempre persone come il dottor Brenner e la dottoressa Kay, pronte a sfruttare Undici e i suoi poteri.

El continuava a sognare che, una volta sconfitto Vecna, il gruppo avrebbe potuto trovare una vita normale, anche se questo avesse significato lasciare Hawkins per iniziare una nuova vita con Mike. Kali ha praticamente infranto quel sogno, sostenendo che Undici non sarà mai davvero al sicuro nel mondo finché avrà i suoi poteri. Infatti, poco prima della sequenza finale del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things, Kali ha proposto che lei e Undici restassero nel Sottosopra per sacrificarsi.

Purtroppo, Kali potrebbe avere ragione: Undici forse non potrà mai vivere una vita normale. Anche se riuscisse a uccidere Vecna, la dottoressa Kay e i militari a Hawkins, è impossibile sapere quante persone siano a conoscenza della sua esistenza e fino a che punto sarebbero disposte a spingersi per trovarla. Finché tutti i soggetti degli esperimenti del dottor Brenner non saranno morti, il ciclo potrebbe non interrompersi mai in Stranger Things.

I Volumi 1 e 2 della stagione 5 di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix. Il finale della serie uscirà il 1° gennaio 2026.