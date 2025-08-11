Spider-Man: Brand New Day potrebbe presentare personaggi insospettabili

Dopo una recente indiscrezione secondo cui Spider-Man: Brand New Day presenterà diversi cattivi ancora da svelare, ora sappiamo che il film includerà anche apparizioni di altri eroi MCU. Purtroppo non abbiamo i nomi dei personaggi, ma il sito MTTSH riporta: “Non solo altri cattivi, ma anche altri eroi! Sono in Spider-Man: Brand New Day.”

È interessante notare che, sebbene si siano vociferati diversi cattivi, non abbiamo sentito molto di altri eroi a parte The Punisher (Jon Bernthal) e The Hulk (Mark Ruffalo), entrambi confermati. Questo potrebbe indicare che le voci che abbiamo sentito sul debutto di Jean Grey nel MCU nel film siano fondate, forse?

Sebbene le prime indiscrezioni secondo cui Sadie Sink avrebbe potuto interpretare la potente mutante sembrassero essere state smentite, Jeff Sneider di The Hot Mic ha dichiarato di “sentire ancora parlare di Jean Grey” dopo aver chiesto informazioni sul suo casting durante la settimana. Ci sono numerose altre possibilità, ovviamente, e non è irragionevole supporre che alcuni degli Avengers potrebbero presentarsi per gettare le basi per Doomsday e Secret Wars.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.