Stranger Things – Stagione 5 Volume 2, spiegazione: come ci prepara al gran finale

Stranger Things – Stagione 5, Volume 2, riprende pochi istanti dopo il sorprendente finale del Volume 1. La conclusione di “Sorcerer” ha rivelato in modo significativo i poteri di Will legati a Vecna e la sua connessione con la mente alveare, ma questo non sarà sufficiente per abbattere il grande villain della serie. Sebbene le abilità di Will possano cambiare le carte in tavola, molti degli altri sono ancora bloccati nel Sottosopra, mentre il resto del Party cerca di raccogliere informazioni mentre si riorganizza.

Il finale del Volume 1 della stagione 5 di Stranger Things ha visto anche il ritorno di Kali, e nel Volume 2 la vediamo fuggire dalla base militare nel Sottosopra insieme a Undici e Hopper. Non riescono però a trovare il gruppo di Nancy, impegnato a esplorare il laboratorio di Hawkins in cerca di risposte sul muro che circonda il Sottosopra. La loro scoperta finirà per cambiare tutto ciò che sappiamo sul Sottosopra e sulle altre dimensioni presenti nella serie.

Per quanto riguarda Max, finalmente riesce a tornare nel mondo reale e nel suo corpo fisico, ma il suo destino è accompagnato da ulteriori complicazioni. Anche Holly trova una via di fuga dal paesaggio mentale di Vecna, riuscendo a risvegliarsi nel suo covo. Tuttavia, la sua libertà dura poco: Vecna la cattura nuovamente prima di mettere in moto la fase finale del suo piano.

Come Vecna sta pianificando di unire due mondi diversi

La stagione 5 di Stranger Things aveva già rivelato i piani di Vecna che coinvolgono i ragazzi, sfruttando le menti più deboli come “contenitori” per “rimodellare il mondo”. Il Volume 2, però, spiega più nel dettaglio come Vecna intenda effettivamente conquistare il mondo, un piano che coinvolge il mondo reale e un altro mondo completamente diverso. Come racconta Will, Vecna utilizza i suoi “contenitori” per amplificare le proprie capacità, e sta spingendo questa strategia a un livello ancora più estremo con il gruppo che ha catturato nel Volume 1.

Vecna tiene prigionieri i ragazzi, inclusa Holly, nel suo covo, situato in un mondo differente che Dustin soprannomina “l’Abisso”. È lo stesso mondo in cui Henry è finito dopo essere stato sconfitto da Undici nel laboratorio di Hawkins. Come spiega Dustin, il loro mondo e l’Abisso sono collegati da un ponte, e quel ponte è proprio il Sottosopra. Attraverso le fratture in entrambi i mondi, Vecna sta tentando di fonderli.

Man mano che i due mondi si indeboliscono, finiranno per collidere, offrendo a Vecna l’opportunità di “rifare il mondo”, come osserva Undici. Per molto tempo, i personaggi di Stranger Things hanno creduto che i veri pericoli provenissero dal Sottosopra, ma quella dimensione era in realtà solo un passaggio per consentire alle entità dell’Abisso di raggiungere Hawkins e il mondo normale.

Cosa significa che il Sottosopra sia un wormhole per Stranger Things

Grazie alle scoperte di Dustin nella stagione 5, Volume 2, emerge finalmente la verità su cosa sia realmente il Sottosopra. Tecnicamente, il Sottosopra è un wormhole, un ponte interdimensionale che collega Hawkins (mondo n. 1) all’Abisso (mondo n. 2) ed è “tenuto insieme da materia esotica”, secondo Dustin.

L’Abisso è la vera dimora dei Demogorgoni, del Mind Flayer e degli altri orrori associati al Sottosopra fin dalla prima stagione. Quando Undici entrò in contatto con Henry per conto del dottor Brenner, il ponte si formò, dando origine a ciò che in seguito sarebbe stato chiamato Sottosopra.

Quando Nancy spara alla materia esotica, generando un’onda d’urto attraverso il wormhole, si crea un varco nella parete del ponte. Poiché il ponte è un wormhole, tutto ciò che viene risucchiato attraverso quella breccia è essenzialmente perduto per sempre. Per sconfiggere Vecna e fermare il suo piano, il gruppo dovrà distruggere il ponte, che è già estremamente instabile.

Il piano del Party per sconfiggere Vecna e salvare Holly

Sorprendentemente, è Steve a ideare il piano del gruppo per raggiungere l’Abisso e, infine, Vecna. Propone che il Party aspetti che i mondi siano più vicini, in particolare il momento in cui la torre radio attraverserà la frattura entrando nell’Abisso. Da lì, Undici potrà sperabilmente usare i suoi poteri per prendere il controllo della mente di Vecna mentre si trova nella versione del laboratorio di Hawkins nel Sottosopra.

Mentre Max può aiutare a guidare El nella mente di Vecna, data la sua esperienza all’interno del suo paesaggio mentale, Kali intende usare i propri poteri per entrare nella mente di Vecna insieme alla sorella. Nel frattempo, gli altri membri del Party dovranno scalare la torre per entrare nell’Abisso e salvare Holly e gli altri ragazzi, riportandoli attraverso il ponte nel mondo reale.

Prima che il Party si prepari per la grande missione, Dustin aggiunge un ultimo elemento al piano: piazzare una bomba vicino alla materia esotica nel Sottosopra per distruggere il ponte, con la speranza che venga distrutto anche l’Abisso e tutto ciò che contiene. Hopper, ovviamente, ha già una bomba, anche se questo rende il piano ancora più pericoloso.

Undici si sacrificherà nel Sottosopra?

Come prevedibile, Undici è un elemento cruciale del piano del Party. Questa sarà la sua ultima occasione per sconfiggere il suo “fratello” e, anche con l’aiuto di Kali, una sconfitta potrebbe avere un costo enorme. Per avvicinarsi a Vecna e alla sua mente, El intende usare la vasca di deprivazione sensoriale che si trova ancora nel laboratorio di Hawkins nel Sottosopra.

Il ruolo di El la colloca quasi al centro del ponte, poiché il laboratorio di Hawkins si trova proprio sotto la materia esotica che il gruppo intende far esplodere. Kali suggerisce che non ci potrà essere una vera fine finché Undici sarà in vita. Anche se Vecna venisse sconfitto, Kali teme che il ciclo di esseri dotati di poteri non finirà mai finché El esisterà, e per questo propone che restino indietro quando il ponte verrà distrutto.

Come rivelato da Kali nella stagione 5 di Stranger Things, la dottoressa Kay ha ripreso il Progetto Indigo del dottor Brenner. Sta facendo trasfusioni del sangue dei soggetti di Brenner a donne incinte, nella speranza che i loro bambini non ancora nati sviluppino poteri simili a quelli di Henry. Tuttavia, questo funzionerebbe solo utilizzando il sangue di El. Se El resterà in vita, l’esistenza di programmi come il Progetto Indigo potrebbe non finire mai, ma alla conclusione del Volume 2 non è chiaro se Undici sia disposta a sacrificarsi.

Come Will può aiutare a sconfiggere Vecna

Dopo quasi cinque stagioni complete, Stranger Things conferma finalmente che Will è gay, regalandogli una scena emotiva in cui fa coming out con la sua famiglia e i suoi amici. Sebbene voglia condividere la verità con le persone a lui più care, Will lo fa anche per togliere potere a Vecna. Sotto il suo controllo, Vecna mostra a Will una versione del futuro in cui rimane solo dopo aver allontanato tutti perché si sente “diverso”.

Facendo coming out e rendendosi conto di essere ancora accettato dal Party, Will recupera parte del suo potere, poiché non teme più ciò che Vecna potrebbe fare con la verità. Decide quindi di dover stare con Undici nel Sottosopra, nel caso Vecna prenda di mira anche il mondo fisico. La missione potrebbe procedere secondo i piani, ma Vecna potrebbe comunque usare la mente alveare per inviare Demogorgoni o altri orrori contro il Party, e spetterà a Will e ai suoi poteri fornire protezione.

Come visto nel finale del Volume 1, Will può ottenere un potere immenso grazie alla mente alveare. Il Volume 2 mostra inoltre come questi poteri possano essere usati direttamente contro Vecna, ad esempio quando Will gli impedisce di uccidere Max e Holly. Allearsi con El e Kali potrebbe essere l’unico modo per uccidere Vecna definitivamente.

Come Stranger Things 5, Volume 2 prepara il finale della serie

Con l’uscita del Volume 2 della stagione 5 di Stranger Things, resta solo un episodio prima della conclusione della serie Netflix. Tutto porterà al finale, che si concentrerà principalmente sull’attuazione del piano del Party legato al ponte. L’ultima scena di “The Bridge” mostra Murray che riesce a far attraversare la frattura al gruppo, entrando nel Sottosopra, e l’episodio finale riprenderà probabilmente da lì.

Una volta nel Sottosopra, il gruppo dovrà dividersi per portare a termine le diverse fasi della missione. Undici, Will e Kali si dirigeranno verso il laboratorio di Hawkins, mentre altri andranno alla torre radio per salire nell’Abisso. Ci sarà anche probabilmente un gruppo incaricato di preparare la bomba destinata a distruggere il ponte.

Il piano per sconfiggere Vecna, ritrovare i ragazzi e distruggere il ponte sembra ben studiato, ma nulla è mai stato facile per il Party. Considerando che nella stagione 5 non sono morti personaggi principali, è molto probabile che il finale della serie includa alcune vittime.

I Volumi 1 e 2 della stagione 5 di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix. Il finale della serie uscirà il 1° gennaio 2026.