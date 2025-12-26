Stranger Things – Stagione 5 Volume 2 spiega finalmente cos’è il Sottosopra

Dopo quasi un decennio, Stranger Things – Stagione 5 Volume 2 ha finalmente spiegato che cosa sia davvero il Sottosopra nella serie. Per molto tempo si è pensato che il Sottosopra fosse una sorta di dimensione parallela. Con il finale della stagione 5, Volume 2, è stato invece rivelato che l’esistenza del Sottosopra è molto più complessa e pericolosa di quanto si credesse.

Stranger Things stagione 5, Volume 1, sembrava confermare che un misterioso muro circondasse il Sottosopra, con il laboratorio di Hawkins situato al centro. Indagando su come il laboratorio sia collegato a quel muro, Dustin e il gruppo fanno scoperte fondamentali che spiegano ulteriormente cos’è il Sottosopra, come è stato creato e a cosa serve realmente.

Stranger Things – Stagione 5 rivela che il Sottosopra è un wormhole

Mentre Dustin fornisce alcune spiegazioni sul Sottosopra e su come sia collegato alla materia esotica sopra il laboratorio di Hawkins, in “The Bridge” della stagione 5 di Stranger Things chiarisce tutto al Party. Si scopre che il Sottosopra è in realtà un wormhole, che funge da “ponte interdimensionale” tra il mondo reale e il mondo in cui Vecna si è nascosto, che Dustin chiama “l’Abisso”.

Al centro del Sottosopra si trova la materia esotica e, sebbene sia altamente instabile, è ciò che di fatto tiene insieme il ponte tra i mondi. Il piano attuale di Vecna nella stagione 5 di Stranger Things è quello di unire i due mondi facendo collassare il ponte con l’aiuto di Holly e degli altri ragazzi. Quando Holly cerca di fuggire dall’Abisso, cade dal cielo del Sottosopra, ma in realtà sta precipitando attraverso il wormhole.

Le origini del Sottosopra legate a Vecna e Undici, spiegate

Sebbene nel corso della serie siano rimasti molti misteri irrisolti sulla dimensione alternativa, la stagione 4 di Stranger Things ha rivelato le origini del Sottosopra e il suo legame con Vecna e Undici. Dopo il massacro al laboratorio di Hawkins nel 1979, Undici usò i suoi poteri contro Henry, spedendolo in un mondo completamente diverso. Ora sappiamo che quel mondo era l’Abisso, la dimora del Mind Flayer e di creature come i Demogorgoni.

Detto questo, la stagione 4 di Stranger Things ha anche sottolineato che il Sottosopra era bloccato al 6 novembre 1983. Era il giorno in cui si credeva che Undici avesse creato il Sottosopra dopo aver usato i suoi poteri per entrare in contatto telecinetico con un Demogorgone. La verità, però, è molto più profonda, come rivelato in “The Bridge” della stagione 5.

Henry si trasformò in Vecna mentre era intrappolato nell’Abisso. Il dottor Brenner stava usando Undici per cercare Henry e, entrando in contatto con il Demogorgone, la creazione del Sottosopra da parte di El fu in realtà la creazione del ponte tra il loro mondo e l’Abisso. Il Sottosopra agiva come una copia speculare del mondo normale, ma era solo una parte di ciò che collegava Hawkins al mondo che Henry avrebbe poi considerato la sua nuova casa.

Come Vecna e il Mind Flayer hanno usato il Sottosopra per colpire Hawkins

Così come esistono fratture tra Hawkins e quello che si pensava fosse il Sottosopra, esistono anche brecce nell’Abisso e nel ponte. Questo ha permesso a Vecna, al Mind Flayer e alle creature controllate dalla mente alveare di lasciare l’Abisso, attraversare il ponte ed entrare a Hawkins o in altre zone del mondo reale tramite varie fratture e portali.

Non è mai stato il Sottosopra a ospitare i villain di Stranger Things. Il Sottosopra fungeva semplicemente da passaggio obbligato che tutti i mostri della serie dovevano attraversare per arrivare a Hawkins. L’Abisso era – e rimane – il luogo da cui provengono il Mind Flayer, i Demogorgoni e le altre creature. È anche il posto in cui Henry è diventato ufficialmente Vecna dopo essere stato esiliato da Undici nel 1983.

Il wormhole del Sottosopra può essere distrutto?

La domanda che accompagna il finale di Stranger Things è se il Party riuscirà a distruggere il wormhole, ponendo così fine all’esistenza del Sottosopra e dell’Abisso. Con il finale della stagione 5, Volume 2, il gruppo intraprende la sua missione finale per sconfiggere Vecna e salvare i ragazzi. Prima di tornare a casa, pianificano anche di lasciare una bomba nel Sottosopra.

In teoria, se la materia oscura venisse distrutta, il wormhole – o “ponte interdimensionale”, come lo definisce Dustin – collasserebbe, distruggendo il Sottosopra e l’Abisso. A condizione che i portali e le fratture tra Hawkins e il Sottosopra vengano sigillati, è possibile che le fratture di Vecna nell’Abisso portino alla distruzione di entrambi i mondi se l’esplosione andrà a buon fine.

Purtroppo, Kali ritiene che lei e Undici dovrebbero restare nel Sottosopra quando il wormhole verrà distrutto. Teme che l’esistenza di El porterà sempre persone come la dottoressa Kay e Brenner a cercare di sfruttare i poteri suoi e di Henry per scopi malvagi. Se El dovesse davvero sacrificarsi con la distruzione del ponte, sarebbe una conclusione appropriata per il Sottosopra, considerando che lo aveva creato involontariamente anni prima.

Come il Sottosopra è collegato alla Dimensione X

Prima che la stagione 5 di Stranger Things rivelasse informazioni cruciali sul Sottosopra e sul suo scopo, anche lo spettacolo teatrale del franchise, Stranger Things: The First Shadow, aveva svelato dettagli fondamentali sulla storia della dimensione. L’opera conferma che l’Abisso è in realtà la Dimensione X, un mondo alternativo con cui Henry entrò in contatto per la prima volta da bambino, molti anni prima di finirci definitivamente dopo essere stato sopraffatto da Undici nel 1978.

In Stranger Things: The First Shadow, un giovane Henry incontra una spia sovietica che ha rubato attrezzature importanti utilizzate per un esperimento governativo segreto sulle dimensioni alternative e sulla famiglia Brenner. Quell’attrezzatura, accennata nella sequenza della caverna durante “Escape from Camazotz” della stagione 5, finisce per spedire Henry nella Dimensione X.

È lì che Henry entra per la prima volta in contatto con il Mind Flayer, un incontro che gli cambia la vita per sempre. Anche se Henry riesce a tornare nel suo mondo, l’esperienza con il Mind Flayer e la Dimensione X altera completamente il suo comportamento e la sua personalità, come mostrato nella stagione 4. Questo evento porta anche allo sviluppo delle sue abilità psicocinetiche, dando inizio alla catena di eventi che coinvolge il Progetto Indigo, Undici e la creazione del wormhole del Sottosopra in Stranger Things.

I Volumi 1 e 2 della stagione 5 di Stranger Things sono ora disponibili su Netflix. Il finale della serie uscirà il 1° gennaio 2026.