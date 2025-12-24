The Rookie: il trailer della stagione 8 con Nathan Fillion anticipa nuove minacce e casi ad alta tensione

ABC ha rilasciato il trailer ufficiale di The Rookie – stagione 8, offrendo un primo sguardo ai nuovi episodi della serie con Nathan Fillion nei panni dell’agente John Nolan. Il video anticipa un capitolo più oscuro e imprevedibile, ricco di inseguimenti, sparatorie e nuovi avversari che metteranno alla prova tanto i veterani quanto le nuove reclute del Dipartimento di Polizia di Los Angeles.

Il trailer mostra Nolan alle prese con un’escalation di casi complessi che coinvolgono gang violente, minacce interne e operazioni sotto copertura. Parallelamente, la squadra si ritrova a fare i conti con nuove dinamiche personali, mentre i rapporti tra i protagonisti vengono messi sotto pressione da scelte difficili e responsabilità crescenti. Le immagini promettono inoltre momenti emotivi più intensi, soprattutto dopo gli eventi drammatici della stagione precedente.

The Rookie continua a essere uno dei procedural più seguiti del network grazie all’equilibrio tra azione, humour e storyline personali. La stagione 8 sembra intenzionata ad alzare ulteriormente la posta, ampliando i rischi, il ritmo e la posta emotiva delle indagini.

La nuova stagione debutterà prossimamente su ABC negli Stati Uniti, con l’uscita in streaming su Hulu a seguire.