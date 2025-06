Dragon Trainer: come mai David Tennant non è tornato per il live action?

Dean DeBlois, regista sia della versione animata che di quella live-action del 2025 di Dragon Trainer, spiega perché al membro del cast originale David Tennant non è stato offerto di riprendere il suo ruolo nel nuovo film. L’attore ha prestato la voce a Stizzabifolco, un vichingo alto e muscoloso, guerriero della tribù dei Teppisti Pelosi, e papà di Moccicoso. Tuttavia, non è tornato per la versione live-action di Dragon Trainer, ora nelle sale. Il personaggio è interpretato da Peter Serafinowicz.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, a DeBlois è stato chiesto se ha preso in considerazione altri membri del cast originale, oltre a Gerard Butler, per ruoli nel remake live-action del 2025. Il regista si è complimentato con Tennant e si è “sentito in imbarazzo” per il fatto che non siano riusciti a trovare un “ruolo abbastanza importante” per lui. Ha inoltre spiegato che Tennant non poteva riprendere il suo ruolo vocale nel nuovo film perché, fisicamente, l’attore non è adatto. Tuttavia, il regista è aperto alla possibilità di far apparire Tennant in futuro se ci sarà un ruolo “perfetto”. Leggi il suo commento qui sotto:

“David Tennant è un attore di grande talento e mi sono sentito in imbarazzo per non aver avuto un ruolo abbastanza importante per lui nei film d’animazione. Ma il personaggio che interpretava, Stizzabifolco, il padre di Moccicoso, è una persona così grande, muscolosa e imponente che non pensavo che David sarebbe stato fisicamente adatto a lui. Forse in futuro troveremo il ruolo perfetto per lui, ma è un attore così ingegnoso. Per quanto riguarda Gerard, non era nemmeno disponibile quando abbiamo iniziato a fare il casting per il film. Aveva progetti consecutivi che lo avrebbero reso inaccessibile durante il nostro programma di riprese. Quindi è stato in realtà lo sciopero degli attori del 2023 a cambiare alcuni di quei progetti e, all’improvviso, si è aperta una finestra in cui avremmo potuto prenderlo.”

