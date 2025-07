Jim Parsons passa al thriller con The Leader

Jim Parsons (The Big Bang Theory) è una new entry nel cast di The Leader, il thriller poliziesco ispirato alla storia del famigerato gruppo religioso Heaven’s Gate, attualmente in produzione. I dettagli sui personaggi sono ancora segreti. Parsons si unisce a un cast guidato da Tim Blake Nelson e Vera Farmiga.

Scritto e diretto da Michael Gallagher, The Leader racconta l’incredibile storia vera dei leader della setta UFO Marshall Herff Applewhite (Nelson) e Bonnie Lu Nettles (Farmiga), che hanno ispirato centinaia di persone ad abbandonare le proprie famiglie, a uscire dalla società e a prepararsi a evacuare il pianeta Terra. Heaven’s Gate, il gruppo che ha ispirato il film, ha commesso il più grande suicidio di massa mai avvenuto sul suolo statunitense.

Altri attori del cast includono Simon Rex, Grace Caroline Currey, Matthew Glave, William Mapother, JB Yowell, Kelly Lynn Reiter, Danielle Vasinova, Blake Robbins, Jana Gallagher, Paten Hughes, Molly Robbins e Jill Winternitz.

“L’interpretazione ipnotica e spettacolare di Jim Parsons lascerà il pubblico a bocca aperta”, ha dichiarato Gallagher. “Siamo estremamente grati di avere Jim nel nostro fenomenale cast di attori pluripremiati in questa straordinaria interpretazione drammatica”.

I produttori di The Leader sono Jana Gallagher, Michael Wormser, Michael Gallagher, Joel David Moore e Matt Murphie. Tra i produttori esecutivi figurano Eric Gozlan, Nelson, Farmiga, Parsons, Rex, Evan Silverberg, Daniel Taborga, Rishi Bajaj, James Cullen Bressack, Stacy Kemp, Vasinova, Dominick La Ruffa Jr, Kelly Lynn Reiter, Kim DeLonghi, Lee Broda, ALG Films, Karen KK Gregor, Justin Nesbitt, Dan Reardon, Justin Steele, Micah Molinari, David Wachs, Ojan Missaghi e Andy Grombacher. The Exchange/Voltage si occupa delle vendite.

Noto per il suo ruolo da protagonista, vincitore di un Emmy e di un Golden Globe, in The Big Bang Theory della CBS, Jim Parsons è apparso l’ultima volta a Broadway in Our Town, candidato al Tony Award. È rappresentato da CAA, Principal Entertainment LA e Gang, Tyre, Ramer.