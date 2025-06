James Gunn risponde alla percezione che “tutti i fan DC” vogliano vedere il Batman di Robert Pattinson nel DCU

Nonostante il recente ritardo, si prevede che il sequel di The Batman di Matt Reeves inizi la produzione all’inizio del prossimo anno, con la nuova data di uscita fissata al 1° ottobre 2027. Robert Pattinson tornerà nei panni di Bruce Wayne/Batman, ma molti fan sperano ancora di vedere l’attore di Mickey 17 nei panni del Cavaliere Oscuro del DCU per il film in programma The Brave and the Bold e oltre.

Integrare il Batverse nel DCU potrebbe essere la soluzione più sensata, se non altro per evitare di avere due franchise di Batman separati che si svolgono parallelamente. Quando The Batman – Parte 2 arriverà effettivamente nei cinema nel 2027, ci saranno sicuramente stati almeno alcuni progressi su The Brave and The Bold.

Ciononostante, Reeves, James Gunn e il suo co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, rimangono tutti irremovibili sul fatto che verrà introdotta una nuova versione del Crociato Incappucciato.

“Quello che sta facendo Matt è ancora molto importante, nonostante tutte le storie contrarie”, ha dichiarato il regista di Superman in una recente intervista con EW. “Dovremmo vedere quella sceneggiatura a breve, e non vedo l’ora.” Ci sono chiaramente molti fan che vogliono che Pattinson riprenda il ruolo nel DCU, ma ce ne sono anche molti altri che non vedono l’ora di vedere un nuovo attore indossare mantello e cappuccio in un’ambientazione più fantastica.

Un fan ha chiesto a James Gunn di dare un’occhiata a un articolo che illustra i vantaggi dell’integrazione del Batman di Pattinson nel DCU, aggiungendo: “Per favore, dai un’occhiata a questo articolo, James. Internet è in fermento per questo argomento! Tutti noi fan della DC lo vogliamo. (E penso anche tu)”.

James Gunn ha ragione. Anche se mantenere Pattinson come Batman del DCU renderebbe ovviamente felici molte persone, è davvero corretto dire che è quello che la maggioranza dei fan desidera? Vale la pena notare che James Gunn non ha completamente scartato l’idea, e ha indicato che è un argomento di discussione all’interno dello studio.