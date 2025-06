“Quanto si può fare con un Fantasma di Forza?” Mark Hamill chiarisce il suo ritiro dal franchise di Star Wars

Mark Hamill ha chiarito le sue recenti dichiarazioni sul ritiro da Star Wars, insistendo sul suo entusiasmo per il futuro del franchise. L’ultima apparizione di Mark Hamill nella serie risale a “Il libro di Boba Fett“, sebbene la tecnologia di ringiovanimento lo abbia inserito nella parte della linea temporale di Star Wars che fa riferimento alla Nuova Repubblica. Per quanto riguarda i film di Star Wars, l’ultima apparizione di Hamill risale a Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019, in cui il suo Fantasma di Forza ha trasmesso il nome Skywalker a Rey, interpretata da Daisy Ridley. Dopo aver commentato il suo ritiro dal franchise, Hamill ha però chiarito alcune cose.

In un’intervista con TODAY, Mark Hamill è stato interrogato sulle sue recenti dichiarazioni sulla sua conclusione con Star Wars. Hamill ha ribadito che i suoi commenti derivavano dal fatto che la sua storia in L’Ascesa di Skywalker “sembrava una conclusione. Il mio personaggio aveva una conclusione completa; sono morto… e una volta terminata la trilogia degli Skywalker, per loro [Lucasfilm] è iniziata un’era completamente nuova”. Hamill ha poi aggiunto:

“George ha dato loro questa fantastica tela, l’intera galassia, possono fare western, gialli, commedie, qualsiasi cosa all’interno del regno di Star Wars, e stanno andando così bene… Ho avuto il mio tempo. Sono davvero grato, ma guardo al futuro per tutti questi nuovi progetti. Ho visto titoli: ‘Mark Hamill lascia Star Wars’. Beh, lasciatemelo dire, non me l’hanno chiesto. Non è che mi abbiano detto: ‘Per favore, torna’. Quanto si può fare con un Fantasma di Forza? Vorrei un film ambientato interamente nel regno dei Fantasmi di Forza. Potrei conversare con Alec Guinness… Dalle tue labbra alle orecchie di Dio.”

Sebbene Hamill ammetta che la porta rimanga in qualche modo aperta, data la sua idea per un film sui Fantasmi di Forza, è chiaro che ritiene che Luke Skywalker abbia fatto il suo corso in una galassia lontana, lontana.

Mark Hamill sente che la sua storia di Star Wars è finita

Come già accennato, i commenti di Hamill sono nati semplicemente da una riflessione sul suo passato in Star Wars. Come sottolinea giustamente, Luke Skywalker è morto in Star Wars: Gli Ultimi Jedi dopo essere diventato tutt’uno con la Forza. La sua apparizione come Fantasma di Forza di Star Wars ne L’Ascesa di Skywalker ha portato un senso di chiusura, con Luke e Leia che tramandano l’eredità della loro famiglia a una nuova generazione. Da questa prospettiva, è difficile non essere d’accordo con Hamill quando afferma che la storia di Luke Skywalker è finita.