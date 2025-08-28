Eternals: Chloé Zhao ritiene le “risorse illimitate” della Marvel “piuttosto pericolose”

La regista premio Oscar Chloé Zhao è tornata a riflettere sul lavoro svolto per Eternals della Marvel Studios e su come un budget elevato si sia rivelato alla fine “piuttosto pericoloso”. In una nuova intervista per promuovere Hamnet (di cui è da poco stato rilasciato un primo trailer), la regista ha spiegato come il film sui supereroi l’abbia preparata per il suo ultimo film. “Eternals mi ha preparata per Hamnet perché si tratta di world-building. Prima di allora, avevo realizzato solo film ambientati nel mondo reale”.

“Ho anche imparato cosa fare e cosa non fare, cosa è realistico e cosa non lo è”, ha detto Zhao in un’intervista a Vanity Fair. Ha continuato: “Eternals aveva a disposizione una quantità illimitata di denaro e risorse. Qui invece abbiamo solo un angolo di strada che possiamo permetterci, per [sostituire] Stratford… Eternals non aveva molte limitazioni, e questo in realtà è piuttosto pericoloso. Poiché in Hamnet abbiamo solo quell’angolo di strada, improvvisamente tutto ha un significato”.

Eternals, come noto, racconta di un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti. Sebbene non sia stato ben accolto dalla critica e dai fan della Marvel, il film è riuscito a incassare 402 milioni di dollari al botteghino mondiale nel 2021, vantando un cast corale che includeva Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry e Barry Keoghan, tra gli altri.

Chloé Zhao tornerà a dirigere Eternals 2?

Data la tiepida accoglienza ottenuta dal film, tuttavia, al momento non sembrano esserci piani per un sequel. Lo stesso Kevin Feige, durante un’intervista rilasciata nel luglio del 2024 aveva affermato: “Non ci sono piani immediati per Eternals 2“, prima di aggiungere. “Ci sono, e penso che abbiate visto forse in un trailer che abbiamo rilasciato di recente, un riconoscimento di alcuni di quegli eventi. Alcune cose giganti sono uscite dall’oceano“. Naturalmente, ciò a cui Feige allude è la presenza della Celeste Tiamut, che attualmente emerge dall’oceano nel MCU e che viene mostrato in Captain America: New World Order.