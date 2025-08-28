The Brave and the Bold: James Gunn risponde alla possibilità di Chris Pratt come Batman

James Gunn ha parlato della possibilità che Chris Pratt interpreti Batman in The Brave and The Bold come parte dell’universo DC. Dopo il debutto di Superman interpretato da David Corenswet nel 2025, altri eroi della Justice League stanno infatti per essere reinventati per la nuova serie di supereroi di Gunn, con diversi progetti in cantiere per il Capitolo 1: “Dei e Mostri”.

Uno degli eroi che verrà riproposto dalla DC Studios è dunque proprio Batman nel film The Brave and The Bold, uno dei progetti rivelati nel gennaio 2023. Con un ruolo importante come quello di Bruce Wayne in arrivo nell’universo condiviso di Gunn, molti si chiedono chi sarà il prossimo Cavaliere Oscuro sul grande schermo. Al momento non ci sono state novità riguardo al progetto, ma le varie ipotesi di casting continuano ad essere sulla bocca di tutti.

In una nuova intervista con PelucheEn ElEstuche, a Gunn è stato ora chiesto se la sua ex star di Guardiani della Galassia si sarebbe unita alla DCU nei panni di Batman . Secondo Gunn, Pratt, che interpreta Star-Lord nel Marvel Cinematic Universe, non sarà però scelto per interpretare il Cavaliere Oscuro, ma forse per un altro ruolo DC: “Come Batman? No. Come qualcos’altro? Sì“, sono le parole del regista.

Sebbene Pratt sia una delle star più importanti di Gunn dai tempi della trilogia di Guardiani della Galassia, non sorprende che non verrà preso in considerazione per interpretare Batman nella DCU. Finora non è chiaro se il ruolo dell’eroe di Gotham City sarà assegnato a una star di prima grandezza o se si cercherà qualcuno meno conosciuto. Tuttavia, non è invece una sorpresa che Gunn stia tenendo Pratt in considerazione per un personaggio diverso nella timeline DCU, data la loro lunga storia di collaborazione.

Leggi anche:

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.