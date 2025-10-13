F1 – Il film: dal 12 dicembre sarà disponibile in streaming!

Apple Original Films ha annunciato oggi che F1 – Il film (qui la recensione), il film a tema sportivo con il maggior incasso di tutti i tempi, interpretato da Brad Pitt e diretto da Joseph Kosinski, farà il suo debutto in streaming su Apple TV il 12 dicembre.

Dalla sua uscita nelle sale lo scorso 27 giugno, F1 – Il film ha battuto ogni record, debuttando al primo posto e superando i 629 milioni di dollari di incasso nei botteghini di tutto il mondo. Oltre ad essere il film sportivo con il maggior incasso nella storia, è stato anche la più grande apertura per un film live action originale negli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, nonché il titolo di maggior successo nella carriera di Brad Pitt. Il film ha ottenuto un punteggio A su CinemaScore, un impressionante 97% di gradimento da parte del pubblico su Rotten Tomatoes e continua a ricevere elogi come il film di corse automobilistiche più autentico mai realizzato.

«È stato emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo accogliere con entusiasmo F1 – Il film nelle sale», ha dichiarato il produttore Jerry Bruckheimer. «Ora siamo entusiasti di portare questa emozionante avventura cinematografica ai fan di tutto il mondo attraverso l’ineguagliabile portata globale di Apple TV. La collaborazione con Apple e la Formula 1 è stata un’esperienza incredibile e siamo orgogliosi che un numero ancora maggiore di spettatori, provenienti da ogni angolo del mondo, potrà vivere l’azione mozzafiato e la passione che caratterizzano F1 – Il film».

Conosciuto come “la più grande promessa mai realizzata”, Sonny Hayes (Brad Pitt) è stato il talento più cristallino della FORMULA 1 negli anni ’90, fino a quando un incidente in pista non ha rischiato di porre fine alla sua carriera. Trent’anni dopo, Sonny si mantiene come pilota mercenario quando viene avvicinato dal suo ex compagno di squadra Ruben Cervantes (Javier Bardem), proprietario di una squadra di FORMULA 1 in difficoltà e sul punto di fallire. Ruben riesce a convincere Sonny a tornare in FORMULA 1 come ultima speranza per salvare la squadra e affermarsi come miglior pilota al mondo. Sonny correrà al fianco di Joshua Pearce (Damson Idris), giovane talento esordiente determinato a dettare le sue regole all’interno del team. Ma mentre i motori ruggiscono, il passato riaffiora e Sonny si rende conto che in FORMULA 1 il tuo compagno di squadra rappresenta la tua concorrenza più spietata – e la strada verso la redenzione è qualcosa che non puoi percorrere da solo.

Fanno parte del cast di F1 – Il film anche Damson Idris, Kerry Condon, Tobias Menzies, Kim Bodnia e Javier Bardem. Il film è stato girato durante i reali weekend dei Grand Prix e la squadra di Pitt e Idris si trova a fronteggiare i veri titani dello sport.

Il film è prodotto da Jerry Bruckheimer, Kosinski, il sette volte campione del mondo di FORMULA 1® Lewis Hamilton, Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner e Chad Oman.

Kosinski dirige da una sceneggiatura di Ehren Kruger, su un soggetto di Kosinski & Kruger. Daniel Lupi è il produttore esecutivo. Nel team di filmmaker dietro la macchina da presa troviamo, il direttore della fotografia Claudio Miranda, gli scenografi Mark Tildesley e Ben Munro, il montatore Stephen Mirrione. I costumi sono di Julian Day, la direttrice del casting è Lucy Bevan e le musiche di Hans Zimmer.

Oltre al successo al botteghino, “F1: Il film” ha dato vita a un fenomeno musicale con F1 The Album, la colonna sonora ad alto tasso di adrenalina che ha superato le 650.000 copie vendute nel mondo ed è vicina a raggiungere il miliardo di stream. Attualmente domina la classifica Top Movie Songs di Billboard con sette delle prime dieci tracce, trainata dall’hit di Tate McRae, candidata a due premi VMA, “Just Keep Watching”. Con oltre quattro miliardi di visualizzazioni sulle piattaforme di video brevi, F1 The Album si è distinto come uno dei momenti musicali più significativi del 2025 ed è stato una componente essenziale dell’impatto culturale del film.

Apple Original Films e Warner Bros. Pictures presentano una produzione Monolith Pictures / Jerry Bruckheimer / Plan B Entertainment / Dawn Apollo Films, un film di Joseph Kosinski, “F1: Il film”. Distribuito da Warner Bros. Pictures. In attesa del suo debutto in streaming, il film continua ad essere disponibile per l’acquisto in formato digitale sulle piattaforme digitali partecipanti, tra cui l’app Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango At Home e altre ancora.