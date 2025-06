Javier Bardem: 10 cose che forse non sai sull’attore

Javier Bardem è uno degli attori più versatili, brillanti e talentuosi del panorama cinematografico spagnolo ed internazionale, capace di attirare una grande fetta di pubblico composta da tante generazioni diverse. L’attore ha sempre lavorato sodo per costruire la carriera solida che ha oggi, riuscendo ad imporsi nel cinema hollywoodiano e dando grandi prove di recitazione, spesso anche insieme a sua moglie, Penelope Cruz.

Ecco, allora, dieci cose da sapere su Javier Bardem.

I film e le serie di Javier Bardem

1. Ha recitato in celebri film. La carriera dell’attore spagnolo inizia nel 1991 con il film Le età di Lulù (1990). In seguito recita in Tacchi a spillo (1991), Amo il tuo bel letto (1992), Prosciutto prosciutto (1992) e L’amore nuoce gravemente alla salute (1996). La sua carriera continua con Carne trémula (1997), Perdita Durango (1997), Prima che sia notte (2000), Mare dentro (2004), Collateral (2004), L’ultimo inquisitore (2006), L’amore ai tempi del colera (2007), Non è un paese per vecchi (2007), Vicky Cristina Barcelona (2008), Biutiful (2010), Mangia prega ama (2010), To the Wonder (2012) e Skyfall (2012). Tra i suoi ultimi lavori vi sono The Couselor – Il procuratore (2013), The Gunman (2015), Il tuo ultimo sguardo (2016), Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar (2017), Madre! (2017), Escobar – Il fascino del male (2017), Tutti lo sanno (2018), Dune (2021), Il capo perfetto (2021) e A proposito di Ricardo (2021), Il talento di Mr. Crocodile (2022), La sirenetta (2023), Dune – Parte 2 (2024) e F1 – Il film (2025)

2. È anche doppiatore e produttore. Nel corso della sua carriera, Javier Bardem ha avuto modo di sperimentare diversi ambiti del cinema. L’attore, infatti, ha vestito i panni del doppiatore per il film Automata (2014). Ma non solo: infatti, ha prodotto anche i film Los lobos de Washington (1999), Invisibles (2007), Hijos de las nubes, la ultima colonia (2012), Bigas x Bigas (2016), Escobar – Il fascino del male (2017), The Kingdom Come (2017), Santuario (2019) e la serie Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez (2024).

Javier Bardem nella serie Netflix Monsters

3. È tra i protagonisti di una nota serie Netflix. Nel 2024 Bardem ha preso parte a Monsters – La storia di Lyle ed Erik Menendez, seconda stagione della serie antologica Monsters, dove interpreta José Menéndez, padre di Lyle e Erik, due giovani che negli anni Novanta si sono macchiati dell’omicidio proprio dei due genitori. Per Bardem, si tratta del primo prodotto seriale di un certo livello a cui partecipa, avendo all’inizio della sua carriera preso parte a piccole produzioni seriali spagnole.

Javier Bardem è Stilgar in Dune

4. Ha un ruolo molto particolare. In Dune, il film di fantascienza diretto da Denis Villeneuve, Bardem interpreta il ruolo di Stilgar, capo della tribù dei Fremen del sietch Tabr. Il personaggio, tuttavia, compare nel primo film solo per pochi minuti e prevalentemente sul finale. Maggior spazio lo trova però nell’annunciato Dune – Parte 2, dove si scopre qualcosa di più su Stilgar e sul suo ruolo nel complesso mondo narrativo del film.

Javier Bardem in Pirati dei Caraibi

5. Si è sottoposto a numerose ore di trucco. Per interpretare Salazar, il pirata maledetto di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, l’attore si doveva sottoporre a tre ore per essere completato. L’attore, tuttavia, ha affermato di aver trovato l’esperienza gradevole. I capelli del personaggio, invece, erano tutti realizzati in CGI. Per ottenere questo risultato, i capelli di Bardem sono stati tirati indietro e un truccatore ha aggiunto dei punti di riferimento sul suo viso, che hanno permesso di tracciare i movimenti della testa in post-produzione.

Javier Bardem in Non è un paese per vecchi

6. Ha dato vita ad un’interpretazione da Oscar. In Non è un paese per vecchi Bardem interpreta il serial killer Anton Chigurh. Per questo ruolo ha poi vinto l’Oscar come Miglior attore non protagonista, divenendo il primo interprete spagnolo ad ottenere il premio. In seguito, secondo un articolo pubblicato nel gennaio 2018 su Business Insider, un gruppo di psichiatri ha studiato 400 film e identificato 126 personaggi psicopatici. Hanno scelto proprio l’interpretazione di Anton Chigurh da parte di Bardem come la rappresentazione clinicamente più accurata di uno psicopatico, il che spiega ulteriormente perché l’interpretazione dell’attore sia stata così acclamata.

Javier Bardem è stato antagonista di James Bond in 007 Skyfall

7. Ha descritto il suo personaggio come “Un angelo della morte”. Secondo Javier Bardem, il suo personaggio, Raoul Silva – antagonista di James Bond in Skyfall – è “Un angelo della morte, una persona molto pulita che sembra essere marcia dentro, ha un obiettivo molto personale, non sta cercando di distruggere il mondo, ed è su una scala in linea con quell’obiettivo. È un uomo che cerca vendetta, si concentra sull’essere focalizzato sull’unica persone che vuole eliminare”.

Javier Bardem non ha recitato in Grey’s Anatomy, ma il suo “sosia” Jeffrey Dean Morgan sì

8. L’attore ha trovato il suo sosia in un altro attore. Spesso e volentieri, l’attore spagnolo viene confuso con il collega Jeffrey Dean Morgan. Effettivamente, i due si somigliano molto di viso e ciò li rende facilmente confondibili ad un pubblico con un occhio poco esperto. Sono numerosissimi i casi in cui l’uno viene confuso per l’altro, che sia in fotografia o dal vivo. In particolare, i due vengono confusi quando si parla di Grey’s Anatomy, a cui ha però preso parte Morgan nel ruolo di Dennison “Denny” Duquette, un paziente cardiopatico in attesa di un trapianto di cuore.

Javier Bardem, sua moglie Penelope Cruz e i figli

9. I due attori sono sposati da oltre dieci anni. Javier Bardem e Penelope Cruz si sono conosciuti sul set di Prosciutto Prosciutto nel 1992, ma tra loro non è scattato niente, salvo poi guardarsi con occhi diversi durante le riprese di Vicky Cristina Barcelona nel 2007. I due stanno insieme da allora, si sono sposati nel 2010 e non si sono più lasciati. Entrambi hanno sempre vissuto la loro relazione in maniera privata, senza mai aprirsi troppo sotto i riflettori. Dalla loro unione sono nati i figli Leonardo (nato nel 2011) e Luna (nata nel 2013) e vivono la loro famiglia in maniera riservata e con assoluta pacatezza.

L’età, l’altezza e il fisico di Javier Bardem

10. Javier Bardem è nato l’1 marzo del 1969 a Las Palmas de Gran Canaria, nelle Canarie. La sua altezza complessiva corrisponde a 181 centimetri. Bardem non è uno di quegli attori noti per il suo fisico, ma le volte che si è mostrato a petto nudo ha comunque sfoggiato sempre una forma fisica smagliante.

