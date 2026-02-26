Avengers: Doomsday avrebbe “soddisfatto” i dirigenti Disney nelle prime proiezioni

Avengers: Doomsday sta già suscitando grande interesse alla Disney. In uscita a dicembre, il film è il prossimo grande capitolo del Marvel Cinematic Universe e dovrebbe essere il fulcro del Multiverso in corso. Il film riunisce alcuni dei più grandi eroi del mondo per un altro evento crossover su larga scala, rendendolo la prima vera uscita degli Avengers da quando Endgame ha concluso la Saga dell’Infinito.

Ora, secondo un nuovo rapporto di Variety, le prime proiezioni di Avengers: Doomsday avrebbero “soddisfatto” i dirigenti della Disney in vista della sua uscita alla fine dell’anno. Il film, che dovrebbe essere uno dei più grandi successi al botteghino dell’anno, è visto da alcuni osservatori del settore come un punto di svolta cruciale per il Marvel Cinematic Universe dopo un periodo turbolento e saturo per lo studio.

La reazione interna positiva arriva in un momento cruciale per la Marvel. Quando è stato lanciato Disney+, la Marvel Studios ha ampliato notevolmente la sua produzione, realizzando diverse serie interconnesse progettate per collegarsi direttamente alla sua programmazione cinematografica. Alcuni di questi progetti, tra cui WandaVision, sono diventati eventi culturali e successi di critica. Altri, come She-Hulk, hanno faticato a riscuotere lo stesso successo.

La saturazione eccessiva dei contenuti ha finito per causare stanchezza nel pubblico, con alcuni che si sono sentiti sopraffatti dal volume di contenuti da guardare. Avengers: Doomsday è però progettato per riunire varie trame della Fase 4 e della Fase 5, collegandole tra i film Marvel e le serie Disney+, e ha lo scopo di ricreare la grande esperienza interconnessa che ha reso la Marvel così famosa. Un parere positivo dei dirigenti Disney non significa necessariamente che il film sarà un apprezzato anche dal pubblico, ma è un primo passo verso questa direzione.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).