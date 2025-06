Jurassic World – La Rinascita: il più grande incasso dell’estate, secondo le proiezioni del box office

Le proiezioni al botteghino stimano Jurassic World – La Rinascita come uno dei migliori debutti di quest’estate. Diretto da Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One), con una sceneggiatura dello sceneggiatore originale del franchise, David Koepp, La Rinascita è una sorta di reboot, e introduce una nuova serie di personaggi che intraprendono una missione sull’isola di Ile Saint-Hubert, un tempo utilizzata dalla InGen come centro di ricerca sui dinosauri. Il cast di Jurassic World – La Rinascita include Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, Ed Skrein e altri.

Ora, a tre settimane dall’uscita, La Rinascita dovrebbe incassare tra i 115 e i 135 milioni di dollari in cinque giorni, secondo Deadline. Questa sarebbe una delle migliori uscite di quest’estate, insieme ai due film di supereroi: Superman di James Gunn l’11 luglio, con un incasso previsto tra i 154 e i 175 milioni di dollari, e I Fantastici Quattro: Gli Inizi del MCU il 25 luglio. Tuttavia, con un incasso tra i 115 e i 135 milioni di dollari, La Rinascita sarebbe anche l’esordio più basso tra i film di Jurassic World.

Il film uscirà di mercoledì, il che significa che avrà un weekend prolungato di cinque giorni, invece dei tradizionali tre. Di fatto, questo sarà il secondo film nella storia del franchise ad uscire di mercoledì, dopo Jurassic Park III del 2001, che incassò 85 milioni di dollari in cinque giorni. Nonostante i due giorni in più, le attuali proiezioni di La Rinascita sono ancora inferiori ai 145 milioni di dollari di Jurassic World: Dominion, che debutterà nel 2022. Tuttavia, è ancora presto per il lancio di Rebirth, e ha la possibilità di diventare un grande successo.

Tra la nuova trilogia, Jurassic World del 2015 detiene ancora il miglior incasso di apertura del franchise con 208 milioni di dollari, che si classifica anche come il settimo migliore nella storia del botteghino nazionale. Jurassic World: Il regno distrutto è seguito nel 2018 con un incasso di apertura di 148 milioni di dollari. A tre settimane dalla fine della sua campagna di marketing, La rinascita ha la possibilità di portare la fascia alta delle sue proiezioni a un intervallo di 145-148 milioni di dollari, che è il risultato iniziale di Dominion e Fallen Kingdom, anche se Jurassic World del 2015 sembra leggermente fuori portata.

Cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World – Il Dominio, l’ecologia del pianeta si è dimostrata in gran parte inospitale per i dinosauri. Quelli rimasti, vivono in ambienti equatoriali isolati con climi simili a quelli in cui prosperavano un tempo. Le tre creature più gigantesche di quella biosfera tropicale possiedono la chiave per un farmaco che porterà miracolosi benefici salvavita all’umanità.