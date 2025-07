Voltron: Henry Cavill “È un sogno” secondo Sterling K. Brown

Al Comic-Con di San Diego, la star di Voltron, Sterling K. Brown, ha dato ai fan un aggiornamento tanto atteso sul prossimo reboot live-action dell’amata serie animata degli anni ’80. Pur mantenendo il riserbo sui dettagli della trama, Brown non ha potuto fare a meno di anticipare alcuni dettagli intriganti, tra cui il ruolo del suo famoso co-protagonista, Henry Cavill.

“È un sogno”, ha detto Sterling K. Brown con un sorriso durante il panel di Paradise. “È tutto quello che dirò”. Ma non si è fermato qui. Descrivendo il film come “sentimentale… grande, audace e dinamico”, il vincitore dell’Emmy ha spiegato che la post-produzione del progetto è così ambiziosa che ci vorranno ben 48 settimane per completarla.

Questa tempistica predisporrebbe Voltron a una probabile uscita nella primavera del 2026, in linea con le precedenti indiscrezioni secondo cui Amazon MGM Studios avrebbe inserito il blockbuster nel suo programma di uscite cinematografiche per il 2026. Sebbene Brown abbia avvertito che il numero di settimane potrebbe variare, ha sottolineato che la tempistica estesa riflette la portata di ciò che il team creativo sta realizzando.

Chi è coinvolto in Voltron?

Diretto da Rawson Marshall Thurber (Skyscraper, Red Notice), il live-action Voltron ha terminato la produzione a maggio e segna un altro importante passo avanti per Amazon MGM dopo Road House, The Ministry of Ungentlemanly Warfare e Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim. Insieme a Brown e Cavill nel cast c’è Rita Ora, il cui ruolo, come gli altri, rimane segreto. Sterling K. Brown ha ammesso di interpretare qualcuno proveniente dalla “serie originale”, suggerendo un personaggio tratto direttamente dalla serie degli anni ’80 Voltron: Defender of the Universe, che seguiva cinque giovani piloti che si uniscono per formare il potente robot Voltron e proteggere la galassia. Alla domanda se sarebbe stato disponibile a tornare per un sequel, Brown si è mostrato piuttosto entusiasta: “Se Dio vuole, avremo la possibilità di farne un altro”.

Questo tipo di fiducia potrebbe non significare ancora il via libera, ma certamente allude alle aspirazioni del franchise. Per ora, il ruolo di Cavill rimane un mistero. Ma le anticipazioni di Sterling K. Brown e la segretezza dello studio suggeriscono un ruolo fondamentale per l’ex attore di Superman.