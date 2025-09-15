Avengers: Doomsday si ispirerà alla migliore versione a fumetti di Dottor Destino

All’inizio di questo fine settimana, una sinossi di Avengers: Doomsday ha rivelato che “Dottor Destino è ufficialmente arrivato nell’MCU. Questo cattivo, maestro di scienza all’avanguardia e magia potente, scatenerà una crisi a cascata in tutto il Multiverso“.

Tra questo e il nostro primo sguardo all’interpretazione dell’iconico supercriminale nell’MCU, si ipotizza che i Fratelli Russo stiano utilizzando una delle migliori versioni a fumetti di Victor come principale fonte di ispirazione per l’imminente finale della Saga del Multiverso.

Si sta facendo riferimento, almeno da quanto riporta CBM, a Rabum Alal. Tutto, dal costume alla descrizione di cui sopra, presenta Victor Von Doom come un personaggio abbastanza forte da cambiare il corso del destino del Multiverso. Durante le serie Avengers e New Avengers di Jonathan Hickman, Destino capì che l’Uomo Molecola poteva essere usato per contrastare la causa delle incursioni e dell’inevitabile decadimento del Multiverso.

Mentre viaggiavano insieme indietro nel tempo, venne rivelato che gli Beyonder avevano creato l’Uomo Molecola come una singolarità in ogni singolo universo, trasformandolo in una “bomba” che avrebbero potuto usare per distruggere l’intero Multiverso in un colpo solo. Se fosse morto, l’intero universo sarebbe morto con lui, quindi se fossero stati “fatti esplodere” contemporaneamente, ogni realtà si sarebbe sgretolata nel nulla.

L’unico modo per contrastare questo piano era che Destino trascorresse anni a uccidere prematuramente ogni singolo Uomo Molecola prima che potessero esplodere completamente in 25 anni. Sfortunatamente, ciascuna delle loro morti causava comunque piccole contrazioni nel Multiverso, come previsto dal piano degli Beyonder, che diede inizio alle incursioni.

La migliore versione a fumetti di Dottor Destino per Avengers: Doomsday

Dopo aver ucciso migliaia di Varianti di Molecule Man, Destino incontrò una giovane donna che sarebbe stata la prima dei suoi Cigni Neri, una setta che avrebbe fondato attorno al concetto religioso di sé stesso, sotto l’identità di “Rabum Alal” (il “Grande Distruttore”). Furono incaricati di distruggere uno dei due mondi coinvolti in un’incursione, poiché ciò significava guadagnare tempo per altre realtà.

In seguito, il criminale cambiò idea e raccolse le Varianti di Molecule Man per usarle come bomba contro gli Beyonder. In un ultimo disperato tentativo di salvare il Multiverso, Destino portò il Dottor Strange e gli innumerevoli Molecule Man catturati ad affrontare gli Beyonder, distruggendoli al costo di migliaia di universi. Quindi rubò il loro potere, divenne Dio Destino e creò Battleworld, una realtà composta da frammenti di altri mondi su cui governava.

Doom, Strange e Molecule Man erano gli unici a ricordare il mondo com’era prima, anche se una manciata di sopravvissuti della Terra 616 e 1610 riuscirono a sfuggire alla distruzione di queste ultime due realtà.

Alla luce di questa storia, siamo sicuri che questo potrebbe ispirare ciò che i Fratelli Russo hanno pianificato per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Elementi importanti saranno modificati (Franklin Richards e Loki giocheranno sicuramente ruoli chiave) e Kang potrebbe ancora entrare in gioco, ma adattando questa versione di Doom, possiamo essere certi che i Marvel Studios e Robert Downey Jr. forniranno la versione definitiva di Victor.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.